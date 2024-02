José Fernández Nieto: “Dentro del grupo Silvano la filosofía familiar siempre fue reinvertir en las empresas”

José Fernández Nieto. / QUINITO

El Bierzo Digital comienza una serie de entrevistas a empresarios y emprendedores del Bierzo, en una sección que hemos denominado como ‘Talento empresarial’. De esta forma, traemos la primera de las entregas con una de las personalidades más reconocidas de la comarca, José Fernández Nieto, más conocido como Silvano.

Uno de los líderes actuales del grupo Silvano, junto con su hermano, ha conseguido llevar a la compañía familiar a lo más alto de los sectores del carbón y los hidrocarburos. Además, buscando la diversificación, han creado otros negocios como una comercializadora de cenizas o la sociedad Piber, especializada en productos del Bierzo.

Aparte de su espíritu emprendedor y su carácter empresarial, Silvano es el actual presidente de la Sociedad Deportiva Ponferradina desde el año 1999.

Hágame un breve resumen de la trayectoria del negocio familiar

Mi padre se dedicó siempre al carbón y a los transportes y los hijos hemos seguido un poco la estela de él. En un principio como todos, estudiábamos y ayudábamos en casa con el carbón porque antiguamente había mucho consumo de carbón y ya no solo aquí en el Bierzo, sino que vendíamos fuera también en muchas localidades de España. Ahí empezó esa andadura y a los 18 años dejé de estudiar y ya me metí de lleno con mi padre, y ahí hemos estado. Hemos intentado ayudar siempre en todo lo que podíamos al grupo familiar y al final estamos aquí donde estamos ahora.

¿En qué momento empieza usted a dirigir la empresa familiar? ¿Le fue difícil al principio liderar la compañía?

Cuando mi padre fue intentado dejar un poco la actividad, estar ahí en un segundo plano, tuve yo un poquito más de presencia junto con mi hermano, que estuvo en todo momento conmigo. Los dos empezamos a hacer más, a intentar crecer más, y hace 32 años que hicimos otro proyecto quizás más ambicioso para diversificar las empresas. Son los combustibles líquidos, con el grupo de gasolineras y gasocentros que tenemos por toda España, y ahí empezamos a crecer también.

De alguna manera estamos aquí donde estamos porque en este mediano tiempo de esos 32 años hemos tenido otras empresas de por medio que hemos intentado seguir fortaleciendo y realizando esa labor empresarial que nosotros tenemos a nivel nacional, aunque lo hagamos todo desde el Bierzo. Es un grupo empresarial que es el que hoy la familia lidera y estamos ahí todos.

Explique brevemente en qué se compone el grupo Silvano

Se dedica a los carbones y los transportes; luego también tiene una comercializadora de cenizas; tenemos otra empresa que pertenece a un grupo que se llama Carbón Verde donde comercializamos pellets y carbón también; también tenemos una sociedad que se llama Piber, que es de productos del Bierzo; y ahora hemos empezado con un proyecto de plantaciones de olivos entre Columbrianos y Cacabelos, porque los olivos se dan muy bien en la zona y buscamos así revitalizar el Bierzo y poder hacer nuestro aceite.

Por otra parte, tenemos los combustibles líquidos, el tema de las gasolineras y gasocentros, donde hacemos gasolineras acorde al momento en el que vivimos y tenemos de todo, desde supermercados hasta centros de lavado, electrolineras… Eso es lo que principalmente tiene el grupo y es lo más fuerte.

Luego tenemos inversiones menores a nivel de inversión de cada uno, si bien es verdad que dentro del grupo la filosofía familiar siempre fue reinvertir en las empresas, y es lo que principalmente hacemos, intentamos crecer donde estamos.

Y bueno, desde hace 27 años estamos en el deporte, en la Sociedad Deportiva Ponferradina, con mucho orgullo y muchas ganas. También estamos haciendo cosas importantes dentro de la Ponferradina porque es el club de nuestros amores, el club de nuestra tierra, en el que tenemos mucha gente con nosotros que apoya y esta ahí, y por eso está donde está, porque tenemos un apoyo muy importante dentro de la sociedad berciana.

¿Qué hace a Carbones Silvano y Berciana de Petróleos diferentes de las demás empresas del sector?

Es una cultura que tenemos ya desde nuestro padre, que fue el que nos lo metió en la cabeza, que hay que ser muy serios en los negocios, no engañar al cliente y tener el mejor precio posible, pero sobre todo y principalmente dar un buen servicio. De nada vale tener un buen precio si no das un buen servicio. Y eso es lo importante, ser muy serios, dar un buen servicio, un buen producto y un buen precio, y esas cuatro premisas yo creo que son las que te llevan al éxito.

¿Ha cambiado mucho la industria del carbón y del petróleo desde que comenzaron hasta ahora?

Sí, esto cambia y evoluciona permanentemente. Antiguamente el carbón se consumía para uso doméstico, hoy prácticamente en uso doméstico se consume muy poquito, se consume en la industria todavía pero tiende a desaparecer.

Y en cuanto al sector de los hidrocarburos, también es un sector donde sigue, por lo menos con un futuro no de decrecer, aunque de alguna manera lo que está claro es que lo que tienes que hacer es reinventarte. Por eso lo hacemos de esa manera, buscando gasolineras más eficientes, con otros servicios. Nosotros tenemos gasolineras que tienen de todo, eso es lo que te da un plus para seguir en los tiempos que corren en este momento.

¿Cómo entró a formar parte de la directiva de la Ponferradina?

Entró un presidente que estaba anteriormente, Delfrido Pérez, y me llamó. Yo la verdad que no quería, era muy joven y no quería esto, pero me convenció. Había habido un problema en la Ponferradina muy grande y me convenció para hacer algo ilusionante. Y ahí entré de cualquier manera temporalmente y ya han pasado 27 años.

Con esto quiero decir que de alguna manera, a veces con muchas ingratitudes y sufrimientos, y como no decepciones, pero también nos ha dado otras cosas que son muy importantes: ilusión, esas alegrías tan grandes como los ascensos, momentos tan bonitos que hemos vivido como recientemente el centenario, que es una cosa maravillosa sobre todo en un club como este, que la Ponferradina tenga 101 años. Todas esas amarguras que a veces has llevado las pagas con creces con las alegrías que nos ha dado este club.

¿Cómo gestiona ser empresario y presidente de la Ponferradina al mismo tiempo?

Por que al final la Ponferradina es una empresa, es una sociedad anónima que tiene que funcionar como una empresa. Es verdad que hay otras cosas como el sentimiento de los aficionados, la gente que está detrás, pero al final tienes que gestionarlo como una empresa.

Hoy el fútbol ha cambiado tanto, no es como antiguamente, como evoluciona todo en la vida. Lo malo que tiene el fútbol es que 2 y 2 no son 4, porque dependes de un balón que tiene que entrar en la portería y si no entra no está bien, con lo cual ocurre lo que ocurre siempre, que viene la derrota. Dicho eso, si lo gestionas con mucha seriedad y mucho rigor durante varios años, tendrás un año que te vienen muy mal dadas, pero si lo analizas a través de los años, creo que consigues el éxito.

Y en cuanto al fútbol, ¿Cómo ha cambiado la industria desde que empezó a formar parte de ella hasta 2024?

Antes éramos un equipo por así decirlo de un pueblo, una ciudad como Ponferrada, sobre todo era más de Ponferrada, y nosotros hemos tenido una mentalidad de hacer la Ponferradina más berciana, y lo hemos conseguido, todo el mundo en el Bierzo apoya a la Ponferradina. Antiguamente era uno de los clubs de Ponferrada, se llevaba de aquella manera, hoy no, hoy hay que hacerlo profesional porque todo el mundo lo ha hecho, y si quieres competir tienes que intentar competir con las mismas armas que los demás, y esas armas son la profesionalidad.

Antiguamente el club tenia un entrenador, un preparador físico y un utillero, hoy en segunda división llega a tener 80-90 trabajadores. Si quieres conseguir cosas tienes que hacerlo así, si no te irán mal las cosas y no estarás en el mundo real.

¿Qué consejo le daría a los emprendedores que quieran iniciar su negocio en el Bierzo?

Yo quiero mucho al Bierzo, soy berciano de toda mi vida y moriré siendo berciano, pero me da miedo porque en el Bierzo éramos muy emprendedores. Yo recuerdo de chavales que todos los días pensábamos en intentar montar algo, y hoy veo que la juventud es más pasota. Yo animo a que sean emprendedores, luchadores, tenemos que ser reivindicativos, porque eso era el Bierzo.

El Bierzo se caía y se volvía a levantar, y hoy somos más miedosos, pasamos más. Ahí sí que le pido a la juventud que luche por lo de ellos, que nadie les va a regalar nada. Me gustaría que hubiera más jóvenes emprendedores. Eso es lo bonito, empezar de la nada y luchar, y seguramente lo consigas. Solamente tenemos que ver grandes empresarios en España que todos conocemos y han empezado de la nada con impulso, seriedad, rigor, honradez, y así han llegado donde han llegado.

Por último, ¿Cómo ve el panorama económico y social del Bierzo?

La verdad que muy triste, a mí me da mucha pena que se haya cerrado toda la minería, las centrales térmicas, para mí ha sido muy adelantado todo. Es una pena que hayan tomado esas decisiones políticas tan rápidamente. Se ha visto que nada más han cerrado las centrales ha subido muchísimo la luz y hay familias que les cuesta llegar a final de mes y a empresas que al estar tan cara la luz, no pueden ser competitivas.

No se ha buscado alternativas, aquí se ha cerrado todo y aquí quedamos. Esto es una tristeza. Yo digo a los políticos que sean más reivindicativos en Madrid, en Europa, tenemos que alzar la voz. No podemos seguir con esta situación, dejar unas cuencas mineras muertas, porque estamos muertos, solamente lo tenemos que ver en la calle, en la economía de los ciudadanos, que no funciona porque no tenemos tejido industrial.

Si a eso le añades que no nos pasa un AVE por aquí, u otras comunicaciones, si ya estamos en una comarca lejos de los puertos de mar y encima no le damos una comunicación por carretera o por ferrocarril mal nos va a ir. Ahora mismo solo tenemos que ver las carreteras del Bierzo, todo el día en obras, llenas de baches, es una pena, y no tenemos esas voces que antiguamente teníamos, reivindicar nuestras cosas y pedirle a los demás que tenemos que ser ciudadanos igual que los demás, no mejores pero sí igual.

¿Cree que hay solución para el Bierzo?

Yo creo que sí, si nos unimos todos, por qué no. Hay un Teruel Existe, con todo el respeto, pero nosotros lo mismo, el Bierzo cómo no va a existir, si al Bierzo se le ha quitado todo el tejido industrial que tenía y no se le ha repuesto. Aquí no ha habido ninguna industria alternativa, no ha habido nada, todo son promesas pero aquí lo que hay que tener son realidades.