José Fernández Nieto: “Tenemos todas las ilusiones puestas en este partido”

José Fernández Nieto, presidente de la Ponferradina. / QUINITO

A poco más de 24 horas para el partido más importante de la temporada, el que decidirá el ascenso a Segunda División de la Ponferradina o el Hércules, el presidente blanquiazul, José Fernández Nieto, no pierde la calma y se muestra cauto respecto a lo que pueda pasar el sábado, a pesar del 1-3 de la ida.

“Bolo ha dicho una gran verdad, que hemos pensado todos los que sabemos de qué va esto del fútbol”, asegura, “no hay nada hecho y el 1-3 no significa nada. Hay que tener mucho respeto al Hércules, que es un gran equipo que ha llegado hasta aquí por méritos propios. Tenemos todas las ilusiones puestas en este partido, pero es una final y el Hércules va a venir a por todas y nos lo va a poner dificilísimo”.

Jugar en casa ante un Toralín lleno es la mejor baza para la Ponferradina, que en cualquier caso deberá responder en el campo: “La Deportiva tiene que hacer su partido, tenemos que salir a ganar. Que le salga el mejor partido de la temporada y si es así seguramente lo conseguirmos”, apunta el presidente.

José Fernández Nieto ha conseguido, al menos hasta ahora, abstraerse lo suficiente para que la semana no se le haya hecho larga tras el partido de Alicante: “El trabajo me ha permitido alejarme un poco del fútbol y no he pensado mucho en ello. Ha sido una semana normal, o por lo menos lo he intentado”.

Eso sí, es complicado olvidar el fútbol cuando se es el presidente de un equipo que ha llenado Ponferrada y el Bierzo de banderas blanquiazules: “Es increíble, vas a cualquier pueblo y allí está la bandera. La Ponferradina ha calado y es el equipo del Bierzo, con todo el respeto a los demás clubes y deportes. Como presidente, me siento muy orgulloso de ello, pero también tenemos una responsabilidad con esa gente y esperamos devolverles todo el cariño que nos dan”.