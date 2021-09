José Luis Olaizola: “No hay nadie que pueda ser un inútil toda su vida si recibe ayuda”

José Luis Olaizola. / Religión Digital

José Luis Olaizola, escritor con más de ochenta libros publicados y que obtuvo el premio Planeta en el año 1983 con una biografía novelada del general Escobar, acaba de publicar Un inútil en el Edén (LibrosLibres). Hablamos con él a propósito de esta obra y otras facetas de su vida literaria y personal, así como de ‘Somos uno’, la ONG contra la prostitución infantil en Tailandia que fundó y preside.

¿Qué podría decirnos de su último libro?

Un inútil en el Edén ha salido de una manera impensada. Cuando comencé a pergeñarlo lo hice por puro entretenimiento, ya que estaba para cumplir los 94 años y creía que a esa edad no le interesaría publicarlo a ningún editor. Prefieren autores más jóvenes que puedan promocionar mejor el libro. Pero Alex Rosal, de la Editorial LIbrosLibres, se enteró de su existencia y dijo que lo editaría encantado. Es un gran admirador de mi obra.

Un escritor “nonagenario”, José Luis Olaizola, sigue en la “brecha literaria” de la publicación.

Efectivamente, a mis años sigo en la “brecha literaria” y el motivo es que cuando vivía mi mujer era ella la primera en leer mis libros y animarme a seguir escribiendo. Marisa falleció de covid el 22 de marzo de 2020 y pienso que desde el cielo, que no dudo que está, sigue pendiente de todo lo que hago y no le parecería bien que me cruzara de brazos. Por eso sigo escribiendo.

¿Cuál es el secreto de su longevidad?

El secreto de mi longevidad, según mis hijos, es porque llevo una vida muy sana, he hecho mucho deporte y he comido moderadamente. Pero lo que está claro es que nadie se muere antes de que lo tenga dispuesto Dios, y en mi caso Dios no tiene decidido nada al respecto. Confío que no tarde mucho en decidirse, pues estoy deseando encontrarme con tantos seres queridos como tengo arriba.

¿Cómo es el día a día de José Luis Olaizola?

Mi día a día es sencillo. Ya salgo poco de casa, en donde tengo bastante trabajo. Me levanto a las ocho de la mañana y lo primero que hago es rezar mis oraciones, que me llevan bastante tiempo pues tengo que pedir por mis múltiples hijos –nueve- y por mucha más gente. Luego me pongo al ordenador: la ONG de lucha contra la prostitución infantil en Tailandia me lleva mucho tiempo. Y también atener a las diversas editoriales, amén de escribir artículos para la prensa.

Si le pidiera que en pocas palabras me hiciera un balance de su densa e intensa vida, ¿cómo la podría resumir?

El resumen de mi vida es que he tenido bastantes penalidades, hasta la muerte de una hija pequeña, y ahora la de mi querida mujer, pero a pesar de todo me considero un hombre feliz, que he podido ganarme la vida con lo que más me gusta que es escribir, y confío ver en el cielo a los que me faltan. El sustento de mi felicidad se basa en mi fe en Dios.

Sr. Olaizola, sus libros por lo general, parece que tratan de dejar un mensaje positivo, ¿Cuál es el mensaje de Un inútil en el Edén?

El mensaje es que no hay nadie que pueda ser un inútil total toda su vida si recibe ayuda. ¿Cómo? En forma de amor en cualquiera de sus modalidades. La pena por la marcha al cielo de mi mujer, me sigue paralizando el corazón, pero, precisamente el escribir me hace sentirme más próximo al ser querido y por eso escribo. Me parece que a Marisa, desde el cielo, le parece bien que siga activo. No le gustaría que me pasara el día llorando –que es lo que me apetece a veces- sin hacer nada.