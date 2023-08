José Manuel Montero y Pedro Halffter interpretan el 'Viaje de invierno' de Schubert en Villafranca

San Nicolás El Real (convento de los Paules) de Villafranca del Bierzo. / QUINITO

El festival Música en Villafranca ofrece este fin de semana un programa doble que arranca el viernes con el concierto en solitario de Pedro Halffter y continúa el sábado con el pianista villafranquino acompañado por el tenor José Manuel Montero, que interpretarán el Viaje de invierno de Schubert en la iglesia de San Nicolás el Real a partir de las 20.00 horas.

Winterreise (Viaje de invierno) es un ciclo de lieder compuesto por Franz Schubert, sobre poemas de Wilhelm Müller. El núcleo de los poemas es el amor no correspondido. Un hombre amaba a una muchacha, pero ella lo dejó. Aquí arranca la historia. No hay una línea dramática, sino que los lieder expresan las reflexiones o impresiones del cantante mientras pasea solo, durante el invierno. Predominan los temas del frío, la oscuridad, el paisaje desolado, y la soledad, pues salvo el organillero final, no encuentra cara a cara a ninguna otra persona.

El ciclo consta de un monodrama desde el punto de vista del protagonista errante, en el que la trama concreta resulta algo ambigua. Después de que su amada se enamora de otro, el joven afligido se escapa de la ciudad por la noche y sigue el río y los caminos empinados hasta la cabaña de un carbonero, donde descansa antes de seguir adelante. Se encuentra con un pueblo, pasa un cruce de caminos y llega a un cementerio. Aquí, negándose incluso la muerte en la que se ha fijado, renuncia desafiante a la fe antes de llegar a un punto de resignación. Finalmente se encuentra con un músico callejero abandonado, la primera y única instancia en el ciclo en el que otro personaje está presente. La naturaleza misteriosa y ominosa del músico, junto con la pregunta planteada en las últimas líneas, dejan abierto a la interpretación el destino del vagabundo.

Los frecuentes cambios de tonalidad marcan las variaciones del sentimiento (de la alegría a la desesperación), si bien la segunda mitad va hundiéndose totalmente en un tono sombrío y melancólico.

José Manuel Montero, además de cantar en España en las principales escenarios de ópera y salas de concierto, ha desarrollado gran parte de su carrera en Alemania, destacando sus colaboraciones en los elencos de los teatros de Múnich, Hanover, Leipzig, Wuppertal y Gelsenkirchen, además de numerosos festivales y galas en grandes ciudades europeas, China o los Emiratos Árabes.