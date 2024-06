José Manuel Parada sale del Hospital El Bierzo tras su operación de urgencia

El reconocido periodista José Manuel Parada ha pasado un fin de semana complicado debido a si ingreso en el Hospital El Bierzo para ser operado de urgencia. Parada, quien se encontraba visitando a familiares en la comarca, comenzó a experimentar un intenso dolor abdominal que lo llevó al hospital. Tras una evaluación médica, se determinó que su condición era grave y requería una operación de urgencia.

Según explicó el propio periodista en una entrevista a Informalia, “tenía una infección en la vesícula que, si llega al páncreas, puede ser mortal. Fui al hospital para que me quitaran el dolor y me dijeron que estaba gravísimo. No podían esperar ni media hora”.

José Manuel Parada tras recibir el alta: “Ya estoy un poquito mejor”. #YAS27Jun Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/lIS9WgOE5W — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) June 27, 2024