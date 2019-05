José Manuel Pereira (PP, Villafranca): “Queremos hacer de las dificultades un reto y no una disculpa”

José Manuel Pereira, alcalde de Villafranca del Bierzo. / QUINITO

El actual alcalde de Villafranca del Bierzo, José Manuel Pereira, concurre a las elecciones del 26 de mayo con la aspiración de repetir mandato con una mayoría más amplia para sacar adelante sus principales proyectos. El regidor apuesta por mantener la cercanía con los ciudadanos como pilar básico para el gobierno de la villa y pone el acento en la necesidad de sacar adelante el ARU y la posibilidad de organizar una edición de Las Edades del Hombre.

Pregunta. Preséntese brevemente.

Respuesta. Soy el actual alcalde de Villafranca del Bierzo y ejerzo también como carpintero de forma profesional. Toda mi vida ha estado ligada a Villafranca en todo tipo de temas sociales de voluntariado y participación, como cabalgatas de reyes, carnavales… Siempre he estado implicado en colectivos como Cruz Roja y fui el creador de la agrupación de Protección Civil en Villafranca del Bierzo. En su momento tuve la opción de entrar en política, primero como independiente y después en las filas de la UPL. Fui cuatro años como concejal en la UPL y luego en el PP durante dos mandatos, primero en la oposición y estos últimos cuatro años como alcalde.

P. ¿Qué balance hace de estos cuatro años como regidor?

R. Positivo. Desde luego hemos tenido una serie de dificultades, empezando por las propias de la gobernabilidad al estar en minoría. También por la situación económica del ayuntamiento, aunque no es óbice. Con el plan de pago a proveedores de 2014, durante este mandato nos ha tocado de lleno amortizar deuda, pero estoy orgulloso porque hemos hecho bastantes cosas y hemos reducido la deuda por encima del millón de euros. Hemos sido imaginativos, con un gran equipo de trabajo que sigue casi en su totalidad y al que se han incorporado caras nuevas. Nuestro lema siempre ha sido tener un trato cercano con la gente y tratar de atender al día las necesidades de los vecinos, haciendo de las dificultades un reto y no una disculpa. Quizá no hemos hecho cosas muy vistosas, pero sí muchas destinadas a paliar las dificultades de los ciudadanos. Estamos relativamente satisfechos y creo que hemos jugado una buena partida con las cartas que teníamos. Evidentemente hemos cometido algún error y no me duelen prendas en pedir disculpas por ellos. Confío en que la gente lo haya visto y nos den una mayoría que nos permita dedicarnos de pleno a ellos sin depender de pactos durante los próximos cuatro años.

P. ¿Cuáles son las líneas generales del programa del PP para estas elecciones?

R. Queremos seguir con esta cercanía, que la gente sienta que el ayuntamiento es la casa de todos, y mantener la transparencia. Como principales objetivos nos ponemos rematar proyectos como el ARU ,en el que se ha trabajado mucho en este mandato con tramitaciones, PERI, contactos con las administraciones… En el último pleno se ha aprobado definitivamente y confiamos en presentarlo cuando se constituya la Junta para que empiece a llegar el dinero a los vecinos. Es un proyecto de unos 6 millones de euros de inversión en Villafranca. 4,5 destinados a patrimonio y 1,5 del ayuntamiento para la mejora de infraestructuras.

Otra gran apuesta en materia turismo son Las Edades del Hombre, que ya hemos presentado en Valladolid y solicitado la organización. Ha habido un trabajo político en la Junta y la Diputación, confiando en que apuesten por Villafranca. Ha sido muy bien acogido porque el patrimonio artístico de Villafranca lo hace merecedor de ello. Esperamos que el nuevo consejero o consejera de Cultura incluya a Villafranca para los próximos cuatro años, porque tenemos el trabajo muy avanzado y contamos con el apoyo de prácticamente todos los ayuntamientos del Bierzo.

Nuestro programa también incluye la renovación de instalaciones como el alumbrado público del municipio o el abastecimiento de agua, actuaciones muy necesarias.

Por último, en cuanto a población, los pilares son apostar por el turismo y dar salida al polígono industrial atrayendo empresas. Villafranca padece lo mismo que todo el Bierzo en cuanto a despoblación y para atraer a la gente tenemos que hacer que sea un lugar agradable para vivir y promocionar el tema de la vivienda

P. ¿Cuál sería su gran proyecto si logra repetir en la alcaldía?

R. El ARU y las Edades del Hombre son las dos ideas más claras, sin dejar de lado que queremos seguir con el trato cercano con la gente. Cuando llegamos había mucha lejanía entre la población y el ayuntamiento y hemos conseguido que la gente participara y se involucrara más. En este sentido, resalto como logro por lo que ha supuesto para la población haber ganado el concurso del Pueblo más Bello de Castilla y León. Hay una dinámica más participativa y queremos seguir potenciando todo esto. Que lo importante sean los villafranquinos y haya una buena convivencia. Siento que políticamente haya habido dificultades, que no quiero achacar a nadie, pero vamos a seguir con ilusión y trabajo para que los proyectos salgan adelate.