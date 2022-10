José Ramón García insta a Morán a “trabajar por el Bierzo y por León”

El procurador berciano de UPL asegura que "no es normal que las administraciones no confíen en nosotros y que nos aíslen y empobrezcan"

José Ramón García, procurador berciano por UPL. / QUINITO

El procurador berciano de la UPL, José Ramón García, se dirigió este martes al presidente de la Diputación de León, el socialista Eduardo Morán, instándole a “trabajar por el Bierzo y por León, y conseguir con su Gobierno, que es de su mismo partido, las infraestructuras y las inversiones necesarias para desarrollar el potencial que tenemos”.

García reprochó a Morán que “no es normal que las administraciones no confíen en nosotros y que nos aíslen y empobrezcan porque no hacen las infraestructuras que deberían, por eso el hecho de que el presidente de la Diputación, que sabe perfectamente cómo está el Bierzo, critique las quejas sobre las necesidades de esta tierra contradice lo que realmente debería hacer un presidente de una institución como es la Diputación de León”.

José Ramón García lamentó asimismo que “tenemos unos políticos bercianos y leoneses que no luchan y nos tienen abandonados. Tanto los Presupuestos Generales del Estado como los autonómicos son lamentables, no hay inversiones para esta tierra, nuestros empresarios necesitan infraestructuras del siglo XXI para que sus empresas puedan exportar. Hace falta una red de tráfico adecuada, que se arregle la A-6 que está intransitable, que se ha caído un viaducto. Que una ciudad como Ponferrada no tenga un ferrocarril del siglo XXI solo es signo de dejadez y abandono, no de victimismo”.

Por último, el procurador leonesista señaló que “es vergonzoso que nos acusen de victimistas cuando la realidad es que las administraciones se olvidan de forma reiterada de nuestra comarca y nuestra provincia. Es vergonzoso que nos acusen de victimistas los únicos responsables del abandono de esta provincia y comarca. La provincia de León y la comarca del Bierzo están abandonadas por ellos, no porque UPL reivindique, y no porque los bercianos y leoneses seamos victimistas”.