José Ramón Rodríguez, nuevo catedrático del Campus de Ponferrada

José Ramón Rodríguez Pérez. / ULE

El profesor José Ramón Rodríguez Pérez se convirtió en nuevo catedrático del Campus de Ponferrada de la Universidad de León, con una Cátedra que premia la investigación en el Área de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría, en un proyecto investigador y docente.

Toda su labor docente e investigadora se ha desarrollado en Ponferrada desde la fundación del Campus en los Grados de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y en el de Ingeniería Geomática y Topografía.

Rodríguez es doctor en ingeniería agrónoma por la Universidad de Santiago de Compostela y cuenta con un Máster en Planificación Rural en función del Medio Ambiente, del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos e Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza.

Comenzó su labor docente e investigadora en la ULE en enero de 1998, con una plaza de ayudante en las Ingenierías Técnicas de la ESTI Agraria en Ponferrada. En el año 2000 obtuvo una plaza de profesor titular de Escuela Universitaria y desde 2008 imparte docencia en el Campus de Ponferrada como Profesor Titular de Universidad.

Es director del grupo de investigación GI202: Geomática e Ingeniería Cartográfica- GEOINCA, ubicado en el Campus de Ponferrada. Su línea de investigación se centra en las aplicaciones de los sistemas de información geográfica y la teledetección a las actividades agroforestales y medio ambiente.

Rodríguez ha realizado estancias de investigación en The Center for Spatial Technologies And Remote Sensing y en The Department of Viticulture & Enology de University of California, ha coordinado más de diez proyectos y contratos de investigación, algunos de ellos desarrollados en la comarca del Bierzo, ha dirigido cinco tesis doctorales y es autor de numerosos artículos en revistas científicas indexadas y de trabajos publicados en libros o actas de congresos. Además, dirigió el Vicerrectorado del Campus de Ponferrada entre los años 2016 y 2020.