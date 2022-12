José Reguera: "me piden a mí que dimita por levantar la alfombra"

Pleno Extraordinario Priaranza del Bierzo. / EBD

La mañana de este viernes ha tenido lugar un Pleno Extraordinario en el Ayuntamiento de Priaranza del Bierzo, convocado por el concejal de Coalición por el Bierzo en dicho municipio, David Pacios, y los dos concejales del PP en Priaranza, José Manuel Blanco y Anunciación Martínez. Este Pleno tenía como objeto la reprobación del alcalde, José Reguera, y la petición de dimisión del mismo, que ha sido desestimada con 4 votos en contra y 3 votos a favor.

Este Pleno se convoca a raíz de que el actual regidor, José Reguera, publicara en su cuenta de Facebook personal un mensaje que comenzaba "Mienten como bellacos, las acusaciones no han sido desmontadas. Simplemente el paso del tiempo ha impedido, por prescripción, que el Juzgado pueda entrar a valorar si los hechos son punibles o no. Pero por mucho que lo nieguen los hechos son los que son, y están probados documentalmente", después de que el pasado 27 de junio el Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada decretara el archivo de las diligencias previas abiertas el pasado mes de marzo por un presunto delito de malversación contra David Pacios, al no encontrar pruebas que demuestren la existencia del delito, que en cualquier caso estaría prescrito, ya que las acusaciones se remontaban a unos supuestos hechos ocurridos en el año 2007. La investigación pretendía aclarar si Pacios y el exalcalde ‘popular’ de Priaranza, José Manuel Blanco, llevaron a cabo transferencias de dinero público desde una cuenta titularidad del Ayuntamiento a una cuenta bancaria conjunta.

Durante el pleno, el que fue alcalde de Priaranza y el concejal de Coalición por el Bierzo, han asegurado que la denuncia interpuesta por parte de José Reguera se ha hecho "con el único motivo de hacer daño tanto a su persona, como a sus familiares". Tras la primera intervención de ambos, Blanco ha concluido, dirigiéndose a Reguera, con que "es indigno para ser alcalde de este pueblo y lo que debería hacer es dimitir".

Por su parte, el concejal de Coalición por el Bierzo, David Pacios, ha presentado en la sala una serie de documentos "para probar su inocencia y lavar su imagen personal que es lo que usted (refiriéndose a Reguera) ha intentado difamar". Tras la presentación de documentos sostiene que "queda bastante claro quien es el que malversa y quien no".

El alcalde, José Reguera, asegura que "el ayuntamiento no podía continuar así, estaba muerto", y añade que "no puede ser cómplice ni cumplidor de lo que otros han hecho". Por ello, el 2 de junio de 2020 presentaba una denuncia que todavía sigue en diligencias, por "un delito continuado en el tiempo". Reguera a concluido la sesión "me piden a mí que dimita por levantar la alfombra" y asegura que el Ayuntamiento está "mejor que nunca" económica y financieramente.