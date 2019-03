Jóvenes emprendedores del medio rural. Lo que a simple vista puede parecer una frase sencilla comprende en realidad tres conceptos cada vez más complicados de encontrar simultáneamente en un mismo individuo en la actualidad comarcal y de la provincia. Este lunes el presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, aseguraba a los jóvenes bercianos y leoneses que el futuro era suyo y que podrían hacer de él lo que quisieran mientras pusieran de su parte esfuerzo, perseverancia y positividad.

La verdad es que el Bierzo, y León entera, está prácticamente desierta de esa franja de población y espíritu. Los jóvenes lo que emprenden es el vuelo a otras zonas más prósperas en las que erigir sus nidos. Eso o les obligan a coger su nido y depositarlo en otra parte y yo veo claro de quién es la culpa. La coyuntura económica y laboral no ayuda pero las redadas policiales tampoco hacen ningún favor. En un sólo caso de la Audiencia provincial se juzga esta semana hasta a 12 de esos jóvenes emprendedores del medio rural. No estarían dados de alta en autónomos como distribuidores, no digo yo lo contrario, pero es que a uno no le dejan que eche a rodar su pequeño negocio.

El menudeo se está perdiendo. Rápidamente lo acusan a uno de tráfico de drogas o de delito contra la salud pública, como si no supiera el cliente lo que está haciendo. Villahierro está llena de jóvenes bercianos y leoneses a los que han pillado una noche tonta tratando de hacer crecer su negocio. Raro es el pueblo de la comarca que no ha perdido más de un vecino en circunstancias similares, incluso familias completas…

Claro que igual es un defecto de la semántica y en la tan repetida proclama de “jóvenes, ¡emprended!” al politiqueo se le olvida que tienen que matizar que el oficio debe estar dentro de la legalidad. Tomen nota para las próximas semanas de matraca electoral, por favor, porque sería una forma sencilla de ahorrar en disgustos.