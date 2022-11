Juan González Herrero protagoniza la portada de la revista ‘Influencers’

La revista Influencers lleva en la portada de su número de este mes de noviembre a Juan González Herrero, presidente del Consejo Asesor del Grupo Herrero Brigantina. Esta publicación, con una tirada de más de 100.000 números, descubre a sus lectores los perfiles de quienes están condicionando nuestra forma de vivir, opinar y comportarnos. Desde su lanzamiento en 2017, cuando el protagonista de aquella portada fue Jordi Évole, han pasado por su cubierta la Reina Doña Letizia o la presidenta del Banco Santander, Ana María Botín, entre otros.

La entrevista a Juan González Herrero repasa su trayectoria profesional y personal, jalonada por los reconocimientos de gran importancia recibidos, como el Premio Líderes Europeos de Economía y Competividad o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo por su labor en Estados Unidos. Pero este banquero, cuya empresa tiene su principal sede en Ponferrada, destaca el mucho más humilde premio Cepyme, que recibió en 2017 de manos del entonces presidente Mariano Rajoy, en tanto que constaba “que aquella alocada idea ya había cuajado y era un referente en muchos ámbitos”, dice en referencia al Grupo Herrero Brigantina. Desde Influencers, recuerdan que esta empresa ha recibido durante tres años el reconocimiento del Financial Times por su rápido crecimiento en el continente europeo.

Trabajo, emprendimiento en el Bierzo y consejos a la juventud

Juan González Herrero recuerda en su entrevista en Influencers los duros años de la crisis financiera de 2008, que pasó trabajando en el Santander. Y destaca la figura de Emilio Botín: “si hay una persona destacada en mi formación profesional es don Emilio Botín”. Gracias a él, explica Juan González Herrero, en aquella época, “nunca se perdió el foco de que el servicio al cliente era lo primero”.

Tras ello, Juan González Herrero crearía en Ponferrada Herrero Brigantina. Asegura que fue una “suerte” hacerlo aquí y que la comarca tiene una “enorme tradición financiera”. Describe a los bercianos como gente “acostumbrada a trabajar y a salir adelante”.

Sobre la idea de emprender, el mensaje de Juan González Herrero para los jóvenes es doble: emprender no es “la única salida posible, pero sí es la mejor salida”, insistiendo en que “el emprendimiento es el colofón de la carrera profesional, no la última salida cuando no hay otras opciones”.

También menciona en esta entrevista en Influencers el ISF2030, plan estratégico presentado en Ponferrada en marzo de este año con el que el Grupo Herrero Brigantina piensa abordar los próximos años para llegar “a un nuevo nivel”.

En aquel congreso financiero, Juan González Herrero ya adelantó que “toca salir a defender”, en referencia al difícil contexto geopolítico y financiero que se espera para los próximos años, frase que le acompaña en la portada.

Puede leer la entrevista completa a Juan González Herrero en la entrevista Influencers en este link.