Juan José Núñez (PSOE, Villafranca): “Es fundamental dotar de una nueva entrada a Villafranca del Bierzo para su desarrollo”

Juan José Núñez es el candidato socialista a la Alcaldía de Villafranca del Bierzo. / EBD

El villafranquino Juan José Núñez concurre a las elecciones del próximo 26 de mayo como candidato socialista a la Alcaldía de su municipio por segunda vez. En los comicios de 2015, los socialistas perdieron el gobierno de la villa del Burbia pero se pusieron a la cabeza de la oposición. En cuatro años, Núñez ha presentado y defendido decenas de mociones y aspira a gobernar para que el municipio mejore y progrese. En una entrevista a El Bierzo Digital ha valorado los fallos que han podido cometer los populares estos cuatro años y de qué manera piensa solucionarlo si gana.

Pregunta. Preséntese brevemente.

Respuesta. Nací en Villafranca del Bierzo, municipio donde llevo viviendo toda mi vida. Delegado sindical de UGT de Roldán soy además Secretario Sectorial de Siderúrgia y Transformación de UGT. Estos últimos cuatro años he liderado la oposición del gobierno municipal de Villafranca como edil del PSOE y ahora me presento por segunda vez a la Alcaldía.

P. Cómo valoraría los últimos cuatro años de gobierno popular desde la oposición.

R. Como grupo de la oposición hemos presentado más de 78 mociones, prácticamente todas se aprobaron por mayoría en relación a obras, medidas sociales, medidas para el fomento del empadronamiento… La mayor parte de ellas fueron guardadas en el cajón del alcalde, José Manuel Pereira, y no se desarrollaron pero otras sí.

Por parte del PP, empezaron mintiendo ya en su programa electoral a las municipales de 2015, anunciando que la empresa Green Biosfera tenía interés de instalarse en el polígono industrial de Villafranca. El polígono recibió una subvención del Plan E de José Luis Rodríguez Zapatero de 200.000 euros para realizar la instalación eléctrica. La instalación se certificó per no estaba finalizada y ese asunto está judicializado. Hasta que no se resuelva el juicio, por el que llevamos esperando seis años, no se puede vender prácticamente ninguna parcela en el polígono porque no tiene suministro de luz. Sí que se firmó un principio de acuerdo de venta con la empresa, sin ningún tipo de aval bancario, y nunca más se supo nada.

Como ésa, todas las propuestas que hicieron los populares en su anterior programa electoral eran mentiras por las que todavía nadie ha pedido perdón ni ha dado explicaciones.

P. Cuáles son las líneas generales del programa del PSOE para recuperar la Alcaldía de Villafranca.

R. Si gobierna el PSOE en Villafranca, que esperemos que sí porque nos irá mejor a todos, volveremos a la senda de hace cuatro años. A hacer cosas interesantes para el municipio.

Villafranca tiene 13 pedanías que en estos años han seguido perdiendo población. Si no hacemos algo las perdemos. Vilela es la pedanía más grande, con 300 habitantes, porque es la que más cerca está de la cabeza del municipio y también de Ponferrada. Seguidamente están, en volumen de población, Valtuille de Abajo y Valtuille de Arriba. Las tres han estado totalmente abandonadas y se ha realizado en ellas cero trabajos. En igual situación están las pedanías más alejadas… Nosotros proponemos dos formas de asentar población. Una es apostar por el turismo, hablando con empresas a nivel autonómico y nacional para crear paquetes que incluyan el patrimonio de Villafranca, mejorar las carreteras de acceso a las pedanías, dar a conocer el parque natural de la villa del Burbia que está sin explotar a pesar de ser el municipio del Bierzo que más superficie tiene de Reserva de la Biosfera de los Ancares leoneses. En definitiva, hacer políticas enfocadas en dar a conocer nuestra riqueza natural.

Se han olvidado de la juventud de Villafranca que no tiene un espacio a dónde ir y reunirse. Nosotros vamos a crear un espacio en el que puedan desarrollar sus proyectos, con una sala de reuniones, otra de juegos recreativos, una sala de música…

Seguiremos también impulsando la cartelera teatral del Teatro Villafranquino Enrique Gil y Carrasco, apostando por festivales musicales de todos los estilos, la celebración de ferias como la Feria de Artesanía que se eliminó sin saber el motivo. Se puede desarrollar una feria del Libro como hacen otros municipios, incentivar el uso de la biblioteca, potenciar nuestra Semana Santa para que sea reconocida como Bien de Interés Regional porque es muy bonita y digna de promocionar para atraer a más turistas.

En el tema medioambiental, apostamos por la limpieza y desbroce de caminos y rutas de senderismo. Llevamos en el programa electoral la creación de una brigada de pedanías. Planificaremos un calendario para que al menos dos personas atiendan las necesidades de las pequeñas localidades para mantener los pueblos.

Además, queremos y estamos interesados en una nueva entrada a Villafranca en la que el PP no ha puesto interés a pesar de que la Alcaldía, la presidencia de la Junta y del Gobierno eran populares. Nosotros seguiremos insistiendo y trabajando y esperemos que sea y va a ser con un gobierno central socialista, igual que en la Junta de Castilla y León y la Diputación de León porque es algo fundamental para el desarrollo de Villafranca.

La UPL presentó una moción que nosotros votamos favorablemente en la que presentaba un proyecto con un trayecto de esa nueva entrada a la localidad. Ese trazado no venía contemplado en el plan urbanístico de Villafranca, que en cambio sí que tenía prevista una entrada pero en otro punto. Yo propuse ir a Valladolid todos juntos para hacer más fuerza y pedir una reunión para que la iniciativa se sacase adelante pero finalmente fueron los representantes del PP y de la UPL sin avisarme. No sé si porque querían llevarse el protagonismo. Vinieron con una subvención de 30.000 euros para hacer un estudio de viabilidad de esa entrada. A partir de ese estudio de viabilidad se valoraron tres posibles entradas. Yo ya he trasladado al Diputado socialista por León, Javier Alfonso Cendón, ese estudio de viabilidad y también al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para que lo tengan en cuenta. Vamos a seguir insistiendo en él porque es fundamental.

P. Dentro de ese programa, ¿destacaría algún gran proyecto por ejecutar en el municipio?

R. No tenemos un proyecto estrella, tenemos cuatro temas fundamentales. El primero sería, como ya he dicho, la entrada a Villafranca. En segundo lugar hay que mejorar las carreteras que conectan a Villafranca con las pedanías porque están hechas un desastre. Llevamos este tema al Procurador del Común y nos dio la razón. A la gente si le gustan nuestros pueblos vuelve o se establece en ellos pero hay que apoyarlos también.

Por otro lado, hay un problema importante de cobertura de telefonía móvil en el municipio que también llevamos al Procurador del Común, aunque en esta ocasión nos dijo que era un tema complicado porque se trataba de un servicio privatizado competencia de las empresas de telefonía móvil. Vamos a seguir insistiendo porque hay un monte en el que si se instala la antena podría dar cobertura a la mayor parte de la zona oscura aunque es una solución cara que rondaría los 200.000 euros. Es mucho dinero pero es fundamental para el aprovechamiento del sector turístico y agrícola.

Además, mostraremos nuestro apoyo total al sector vitivinícola, de la miel, en definitiva de la agricultura del municipio. Ayudaremos en la medida de lo posible a los productores, en ferias o en lo que podamos echarles una mano.

Todos estos proyectos son importantes y voy a luchar por todos. Quiero eso y cuando lo tenga buscaré otros para que el municipio mejore y progrese.