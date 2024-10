Juan Ortiz de Saracho: “Yo no puedo olvidar como gerente que lo más importante es el paciente”

Desayuno Digital con el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi), Juan Ortiz de Saracho. Fue jefe del servicio de Neumología del Hospital El Bierzo y asumió el cargo tras la dimisión de Pilar Fernández Ampudia, el mismo día en que esta renunció. Ortiz de Saracho ocupa el puesto desde el pasado 16 de septiembre.

Estamos con un berciano de adopción, con más de 30 años de servicio en el Bierzo. ¿Qué ha podido fallar en la historia del hospital para encontrarnos en esta situación?

Lo más importante, y en eso hemos tenido que participar todos, es en mantener el talento que tenemos en el hospital. Yo creo que eso es cíclico, a lo largo de este tiempo, es verdad que es mucha variación en el tiempo, ha habido momentos buenos con muchos profesionales, momentos en los que han bajado, pero lo más importante es hacer cosas para que la gente quiera desarrollar un proyecto profesional y personal en nuestra comarca.

¿Cómo fue el proceso de tomar el mando de la Gerencia horas después de que Pilar Fernández dimitiera?

Cada uno yo creo que tiene su compromiso y responsabilidad y cada uno tiene que trabajar dentro de la parcela que tenía. Mi compromiso era intentar dar luz a mi hospital y a mi servicio, cuando llegan y te lo ofrecen dices qué planteamiento voy a hacer, pues el mismo que en mi servicio, un planteamiento de visibilidad, atracción, compromiso, que eso es lo que quiero para mi área de salud, tanto en hospital como en atención primaria. Yo no tuve dudas cuando me lo plantearon.

¿El Hospital El Bierzo que necesita, un médico o un gerente?

Yo creo que es importante que estemos donde debemos estar en el momento adecuado y luchemos cada uno de nosotros en base a lo que podemos hacer. Yo tengo que confiar en mi gente, lo mejor que tenemos son los profesionales, son magníficos y eso es fundamental. ¿Qué todo es necesario? Sí.

¿Cuáles son sus principales objetivos al frente de la Gerencia?

Yo no puedo olvidar como gerente que lo más importante es el paciente, la atención de calidad en el paciente de nuestra área tiene que centrar mi objetivo y en eso trabajo todos los días. Para eso hay varias acciones, y una de ellas es atraer el talento.

El problema de Oncología también se puede aplicar a otras áreas e incluso a las listas de espera. ¿Cómo está la situación y qué se ha hecho?

Es verdad que hay muchas cosas por mejorar. Este mes hemos hecho bastantes cosas, creo que hemos intentado reorganizar lo que es la asistencia, de hecho me centro en Oncología porque es la parte más llamativa en ese sentido y ha tenido más repercusión social. En septiembre nuestro objetivo fundamental era tener una cobertura asistencial de calidad y eso lo hemos conseguido.

¿Qué habría que hacer según usted para que el Bierzo consiguiera atraer a especialistas que quisieran trabajar en el hospital?

Hay varias recetas. Una primera y la más importante y en la que estoy más implicado es hacer el hospital y el área de salud más atractiva, explicar qué es lo que hacemos. Tenemos el Centro de Salud Ponferrada II que está comprometido con la excelencia. Hay muchos profesionales que trabajan muy bien y lo que tiene que hacer un gerente es facilitar que la gente pueda desarrollar un proyecto profesional y personal.

La ruptura con la sociedad berciana y lacianiega con el hospital es real. ¿Qué medidas está tomando?

Se ha estado siempre trabajando, en ningún momento vamos a decir que la Gasbi estuviera parada, pero sí que es verdad que hay que implicar a la gente de alguna manera y explicar las cosas. ¿Que hay una ruptura entre la gente y el área de salud? Sí. Yo soy consciente de ello, pero ese es uno de los retos que tenemos que volver a retomar porque nos importa. Para nosotros lo más importante es el paciente.

¿El plan asistencial específico para el Área de Salud del Bierzo es la solución a sus problemas?

Sí, en eso estamos trabajando, prácticamente está ya hecho. Lógicamente es la consejería quien va a hacer el planteamiento global y ya se han hecho las anotaciones y en esa línea de trabajo se va a trabajar. El objetivo de nuestro consejero, de la Junta, de la gerencia regional, es el mismo. Conmigo están muy preocupados, hablo con ellos prácticamente todos los días.

¿Considera un error haber descartado el edificio de especialidades que se pretendía hacer en el antiguo solar del Carrefour?

La verdad es que a mí ahora mismo no me corresponde hacer esa valoración. Yo lo que tengo que pensar es en los mimbres que tengo ahora y en lo que quiero en mi área y en el hospital para el futuro.

¿Cree que si la ULE trajera al Bierzo la facultad de medicina esto ayudaría al hospital?

Sí creo que el planteamiento de la facultad de medicina es un planteamiento a nivel de provincia, no es un planteamiento local. Aquí avanzamos en conjunto, no de forma individual. Insisto mucho en el trabajo en equipo, claro que sería bueno pero habrá que ver y que dialogar qué es lo más efectivo para nuestra gente.

¿Cómo está acogiendo el personal la responsabilidad?

La verdad es que soy una persona que de tantos años haber estado trabajando mucho con atención primaria me conocen, y saben de mi trayectoria y saben que soy un luchador incasable. Mi servicio, Neumología, era un servicio en el que estábamos dos neumólogos y ahora estamos siete y dos residentes. Yo he visto evolucionar mucho el hospital porque lo he visto evolucionar en mi servicio.

Al final una cuestión tan humana y sensible se reduce al dinero… Esperemos que lo consiga.

Sí de alguna manera a nivel de presupuestos se hace una partida importante para una zona concreta, eso demuestra lo que te importa esa zona. Yo creo que esa es una muy buena línea de trabajo. A mí no me cabe la menor duda de lo que importa nuestra comarca en la Junta de Castilla y León.