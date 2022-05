Juan es Vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Vicepresidente a secas. Nadia es Vicepresidenta primera del gobierno de España y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Las funciones de Juan son básicamente sustituir y representar. A Nadia le corresponde proponer y ejecutar la política del gobierno en materia económica y de reformas para la mejora de la competitividad, las telecomunicaciones y la sociedad de la información, la transformación digital y el desarrollo y fomento de la inteligencia artificial

Juan va a un desayuno informativo en Madrid y se viene arriba. Afirma que no son machistas porque las mujeres son igual o tan buenas como los hombres (yo creo que quería decir, o más, pero no le salió); que rechazan las cuotas porque las mujeres no necesitamos ningún empujoncito para llegar a puestos importantes, de lo que se deduce claramente que, a su juicio, entre las filas de VOX en Castilla y León no hay ninguna mujer capaz para ostentar una Consejería, por ejemplo. Asique para los “Juanes” que andan por ahí, a ver si os queda claro de una vez que empujoncitos no queremos, pero que unas cuantas menos zancadillas igual sí que nos venían bien. Esa es la idea: empujones no, zancadillas tampoco.

Al día siguiente, Nadia asiste a un acto en Madrid y se mantiene en su línea. Avisó hace meses que no iba a participar en el borrado de la mitad de la población y tuvo su oportunidad de demostrar que hablaba en serio. Con una sonrisa, sin grandes alaracas, con la naturalidad que la caracteriza, se retiró de la fotografía oficial del acto cuando se dio cuenta que era la única mujer posando. Asique para las “Nadias” que andan por ahí, seguid haciendo esos gestos sencillos y contundentes, comprometidos y vistosos. Esa es la idea: hechos sí, palabrería no.

Juan y Nadia son dos personas en las que está y estará durante meses el foco mediático. Lo saben. Juan lo aprovecha para crecer y Nadia lo aprovecha para transformar el mundo en algo mejor. Juan dice que no es machista pero quiere darnos un empujón (esta vez sí) para que seamos madres y heroínas de esta sociedad, que es lo que nos merecemos, dice. Que digo yo, que a estas alturas ya se podía haber enterado que lo que nos merecemos lo decidimos nosotras, y que se puede ser mujer y hasta heroína sin ser madre. Mientras, Nadia se define como feminista militante y actúa como tal dando lecciones y marcando el camino

Representan dos modelos de sociedad completamente diferentes y como a veces es bueno simplificar las cosas para poder discernir en medio de un mundo tan complejo y embarullado, os propongo que si alguna vez estáis confusos, para ver bien por donde vamos y hacia donde nos dirigimos, miréis a Juan y a Nadia