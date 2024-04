Juanfran García: “Ahora por encima de merecer hay que exigirnos ganar”

La mañana de este viernes el entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, ha comparecido en rueda de prensa previo al encuentro que tendrá lugar este sábado a las 16:00 horas contra el Rayo Majadahonda. El míster ha asegurado que el equipo lleva una semana “muy buena” de entrenamiento, y las ideas “ya están asentadas y todo claro”.

A pesar de que Cerdà y Dacosta “están saliendo, están haciendo campo y se ve una evolución buena de los dos”, el valenciano ha adelantado que todavía no estarán para este fin de semana, aunque espera “contar con ellos lo antes posible, seguramente en dos o tres semanas”.





Tras las últimas derrotas de la Ponferradina, García ha confesado que la victoria “es urgente y nos la tenemos que exigir”. “Al final en el fútbol llegan unos momentos en los que ya no sirve un “nos hemos merecido más”, esa es la realidad, y ahora por encima de merecer hay que exigirnos ganar“, señalaba.

El míster achaca los malos resultados al “proceso de cambiar una idea fija a otra contraria”, aunque cree que “en el proceso este nos hemos merecido más, pero es el fútbol y lo que sirven son los resultados y hay que exigirnos ganar ya“.

En cuanto a la derrota en El Toralín contra el Nàstic, García ha asegurado que el equipo blanquiazul “redujo al máximo” a los visitantes, que “en 90 minutos solamente tuvieron dos ocasiones de gol”. “Si se pueden contar las ocasiones de gol de un equipo como el Nàstic, es que el equipo está trabajado bien”, afirma contundente. “Nosotros tenemos 3-4 ocasiones de gol claras y no entran, y cuando no entran no se puede hacer nada, solamente incidir en lo que están haciendo que es el camino para llegar a objetivo final”.

Acerca del encuentro de este sábado contra el colista, Juanfran García ha querido reiterar en que “no se puede cometer el error de ir a jugar contra el Rayo y pensar que están últimos y va a ser fácil porque si no, nos vamos a dar un ostión de locos”. “Los jugadores tienen que saber que la situación en la que está el Rayo es muy jodida y saben que van a tener un partido muy complicado de una intensidad física muy alta y nos tenemos que exigir”, concluye el entrenador.

Rayo Majadahonda-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Majadahonda-Ponferradina de la trigésimo primera jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se juega este sábado, 6 de abril, a las 16.00 horas en Cerro del Espino y se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV.