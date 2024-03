Juanfran García: “Cuando tengamos balón vamos a ir a hacer daño”

Este viernes el nuevo entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, ha comparecido en rueda de prensa previo al encuentro que tendrá lugar este domingo en Tarazona. El míster ha adelantado que “más o menos tenemos todo claro, las ideas en cuanto a quién va a jugar y cómo se tiene que hacer todo, aunque nunca está todo al 100%”.

A las bajas de Dacosta y Cerdà para este encuentro se suma la de Ernesto que, aunque “estaba ahí ahí”, no ha podido entrenar hoy y no va a viajar. “Ayer hablamos con el médico porque le deja hacer todo, pero sí que en la resonancia sale como un edema y las sensaciones de él son buenas pero no fuerza porque nota algo, entonces no podemos correr riesgos porque ya tenemos dos bajas importantes y perder a Ernesto para otro mes, para nuestro modelo de juego, sería importante”, señalaba el técnico valenciano. Sin embargo, García se lleva al partido en Tarazona al delantero del filial, Álex Costa.





El nuevo entrenador ha manifestado que “con nosotros tienen que estar alerta todos”, ya que “cuando se quiere conseguir un objetivo hay que hacer partícipe a todos los jugadores, y van a tener todos sus minutos”. García tiene claro que el punto débil del equipo en estos momentos es el ataque, pues “el equipo a nivel defensivo está muy bien trabajado”. “Creemos que la manera de aprovechar el talento que hay es con el balón, esa es nuestra idea en función de lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Creemos que hay jugadores de medio campo para adelante muy importantes que tienen que ser resolutivos”, reiteraba. “Cuando tengamos balón vamos a ir a hacer daño, se van a correr riesgos en la medida de lo posible pero siempre que sean controlados dentro de un equilibrio”.

Por otro lado, Juanfran García ha señalado que se siente un “privilegiado” y aunque confiesa que “lo ideal es tener un proyecto que te dejen trabajar en él y darle continuidad”, asegura que “la ilusión mía es tremenda”. “Venimos con las ideas claras, le hemos hecho al equipo partícipe de lo que pensamos y tengo que dar las gracias a la Ponferradina porque la situación de ellos tampoco es fácil, y muchas veces pensamos en nosotros mismos y no pensamos en la otra parte”, concluía el valenciano este viernes.

Tarazona-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Tarazona-Ponferradina de la 29 jornada del grupo 1 de Primera Federación se juega este domingo 23 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de Tarazona. El encuentro se podrá ver en directo a través de la plataforma FEF TV.