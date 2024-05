Juanfran García: “No nos vamos a conformar con el quinto puesto y no tenemos el playoff asegurado”

El entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, ha comparecido este viernes en rueda de prensa previo al encuentro que tendrá lugar este sábado a las 19:00 horas en Sabadell. Tras ganar las dos últimas jornadas, el míster ha querido recordar que “todavía no hay nada hecho” porque “en el mundo del fútbol hasta que no lo tienes no puedes levantar la voz”.

Respecto a los jugadores, el valenciano ha asegurado que “no se les puede pedir más porque lo están haciendo ben, están muy comprometidos y todos reman en la misma dirección”. “El rendimiento de los jugadores está fuera de toda duda. El entrenador cuando tiene la tranquilidad de saber que al hombre que ponga no se equivoca, eso te da una calma importante”, reiteraba García.





Ernesto y Dacosta no podrán jugar en el encuentro de mañana, el último de ellos debido a un “contratiempo” en el entrenamiento de este mismo viernes, en el que el jugador blanquiazul ha tenido que salirse tras sentir molestias en el cuádriceps.

Por otro lado, el técnico ha querido destacar la figura “determinante y diferencial” de Borja Valle, asegurando que “si ha jugado en una estructura de 3 y ha actuado de tercer hombre ha sido por falta de hombres ahí que nos dieran ese último tercio en ataque”. “Nosotros ya sabemos que el rendimiento de Borja cuanto más cerca de la portería más rendimiento para nosotros y para él. Está claro que Borja tiene un rendimiento mucho más alto ahí, por eso en los últimos partidos le estamos acercando mas ahí”, señalaba García.

Para finalizar, el entrenador ha querido enfatizar que el equipo todavía no tiene “nada hecho”. “La realidad es que no tenemos nada hecho. Nosotros sabemos muy bien que necesitamos ganar, no para meterte en playoff, nuestra aspiración es segundo o tercer puesto en función de los resultados de esta semana, y para eso tenemos que conseguir los 3 puntos del Sabadell. No nos vamos a conformar con el quinto puesto y no tenemos el playoff asegurado”, señalaba.

Respecto al encuentro de mañana contra el Sabadell, García vaticina un partido con un “equipo que se está jugando la vida y un ambiente que no va a ser nada factible para nosotros, pero nos tenemos que sobreponer a todas esas adversidades”.

Sabadell-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Sabadell-Ponferradina de la trigésimo séptima jornada de Liga en el grupo 1 de Primera RFEF se juega este sábado, 18 de mayo, a las 19.00 horas en el Estadio Municipal Nova Creu Alta y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.