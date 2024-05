Juanfran García: “Va a ser una eliminatoria muy igualada”

Previo al primer encuentro de la fase de ascenso a Segunda División de la Ponferradina este domingo 2 de junio, hoy viernes ha comparecido en rueda de prensa el entrenador de los blanquiazules, Juanfran García, que se ha mostrado “súper contento” y ha asegurado que “no tiene nada que ver la competición con lo que nos vamos a enfrentar, son situación diferentes, las dinámicas no sirven para nada, cuando tu te presentas en el playoff ya sabes lo que te estás jugando”.

Esta semana los jugadores han estado entrenando “a nivel físico y emocional con nivel muy alto, y eso es lo que me hace venir aquí con el semblante con el que vengo, que es la tranquilidad que me transmiten ellos”, señala el míster. “Ellos tienen que jugar el partido, siempre dentro de unas pautas, pero el jugador en los partidos tiene que acordarse de cuando iba al colegio y jugaba en el patio con sus amigos, el jugador tiene que quitarse el medio a base de ostias y tiene que disfrutar, no puede estar atado. Eso es lo que buscamos, lo que esta semana hemos visto, lo que ellos saben y por eso vengo con el semblante con el que vengo”, reitera el valenciano.





Respecto a Andoni, que fue ingresado en el Hospital El Bierzo el miércoles tras recibir un golpe en la cabeza, García ha adelantado que “no va a poder jugar”. Dicho esto, no ha dudado en asegurar que “los que salgan no tenemos ni la más mínima duda del rendimiento suyo cual va a ser, no tenemos ningún problema ni ningún quebradero de cabeza”. El que sí estará será Yeray, que “ha estado trabajando bien y de hecho hoy ha hecho el entrenamiento”. También podrá jugar Raúl Dacosta.

Por último, Juanfran García se ha mostrado satisfecho con la afición y lo “volcada que está la gente con nosotros”. “Da un gustazo ir por la ciudad y ver la bandera de la Ponferradina por los balcones”, confiesa. Y aunque el míster no está preocupado por el encuentro de este fin de semana, sí ha mostrado su respeto por el Córdoba. “Va a ser una eliminatoria muy igualada”.

“Ahora ya viene lo bueno, hay que disfrutar y cuanta más mentalidad positiva tengamos y más energía buena se le dé al equipo, todo suma. Si ellos creen, quieren, pero hay que creérselo uno”, concluye el entrenador de los blanquiazules.

Un once inicial que “va a sorprender demasiado”

En cuanto al once inicial de este domingo en El Toralín, García ha adelantado que “va a sorprender demasiado”. “Queremos que nuestra afición se sienta reconocida con el equipo y los jugadores que salten al campo. Hay que saber que la eliminatoria son 180 minutos, y dentro de esos minutos hay que saber gestionarlo desde el segundo uno hasta el último segundo. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, somos conscientes de la importancia de la portería a 0, que es un compromiso de todo el equipo, y eso buscamos dentro del 11, el equilibrio, el control, con las cosas muy claras y concisas pero también jugando con libertad absoluta”.

Ponferradina-Córdoba. Horario y dónde ver en TV

El Ponferradina-Córdoba de la fase de ascenso a Segunda División se juega este domingo, 2 de junio, a las 17:00 horas en El Toralín y se podrá seguir en directo a través de la plataforma FEF TV.