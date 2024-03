Juanfran: “Quiero ascender porque tengo una espinita clavada”

La Ponferradina presentó este miércoles a Juanfran García, que por la mañana llevó a cabo su primer entrenamiento al frente del equipo blanquiazul. En su vuelta al club berciano, el técnico valenciano reconoció que “se nos quedó una espinita clavada” de su anterior etapa, aunque esta vez “el contexto es distinto. Ahora tenemos una responsabilidad porque queremos ascender y por eso estamos aquí”.

Juanfran aseguró que su paso por la Deportiva, aunque breve –siete jornadas–, le marcó de forma especial: “Siempre me he sentido muy cercano al club, aunque estuve poco tiempo. Hay una conexión como si estuviera en mi casa, algo que no pasa en otros sitios”.





Sus primeras impresiones al frente del equipo no pudieron ser mejores, según explicó el propio entrenador: “Me habían hablado muy bien del vestuario y hoy lo he confirmado. Los chavales tienen ilusión, ganas y ambición, ingredientes que tenemos que demostrar en cada partido. Hay hambre y a partir de ahí tenemos que ir a por los tres puntos en cada partido”. En cuanto a su trabajo, Juanfran aseguró que “defensivamente tenemos que tocar poco porque lo estaban haciendo muy bien, pero hay que dotar de otras armas a nivel ofensivo, porque este equipo puede dar más cosas”.

En ese sentido, Juanfran recordó que en sus planteamientos “siempre nos fijamos en dónde podemos rendir mejor y a partir de ahí usamos un modelo u otro en el campo. Está claro que somos el rival a batir y muchos equipos van a ser más defensivos contra nosotros. Ahí tenemos que buscar nuestros argumentos para atacar de manera efectiva”, argumentos que pasan por “tener más velocidad y buscar los espacios para hacer correr a las defensas a sus espaldas”.

Respecto a las diez jornadas que quedan por delante, Juanfran tiene claro que “para mí sólo queda una. Tenemos que afrontar cada partido como si fuera el último y los tres puntos nos dieran el ascenso, no podemos pensar en que quedan diez”.

Finalmente, en lo referente a su contrato, que se prolonga por lo que resta de temporada con renovación automática en caso de ascenso, el técnico blanquiazul señaló que “yo quiero ascender porque hay una espinita que me quiero sacar. No por mí, sino por los jugadores, el club y la ciudad, que se merecen volver a Segunda. Me da igual si me quedo más o no me quedo”.

Eduardo Domínguez: “Perdimos la confianza en el anterior entrenador”

Junto a Juanfran estuvo en la presentación el consejero delegado de la Ponferradina, Eduardo Domínguez, que disculpó la ausencia del presidente por encontrarse de viaje. Domínguez habló sobre el despido de Íñigo Vélez aseverando que “cuando se toman decisiones se hace porque se cree que es lo más correcto. No es una decisión fácil cesar a un entrenador cuando estás en la zona alta. Habíamos perdido la confianza en él porque los números son malos. Aunque estemos a dos puntos del líder, en la segunda vuelta el Deportivo y el Barcelona B nos han remontado 12 puntos y el Nàstic, cinco. Está claro que la tendencia era muy negativa. A toro pasado se puede decir que habría sido mejor hacerlo antes, pero lo hemos hecho ahora. Si seguimos mirando atrás, igual lo mejor era que Juanfran hubiera venido en verano de 2022″.