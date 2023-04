Juanfran, en el banquillo de El Toralín. / QUINITO

El entrenador de la Ponferradina, Juanfran García, confesó este viernes que, tras la derrota ante el Andorra, "ha sido una semana muy complicada, sobre todo a nivel anímico porque fue un palo muy duro y los jugadores son conscientes de la situación", pero insistió en que "vamos a pelear hasta el final porque somos profesionales y nos debemos a esto. Hay que ir a por los tres puntos en todos los campos".

A la hora de recuperar anímicamente a sus futbolistas, Juanfran considera que "al jugador no le debes mentir nunca, ni para lo malo ni para lo bueno. Son conscientes de la situación, pero eso no es motivo para que no sepan que cada partido cuenta. Es difícil, pero deben saber administrar sus emociones". En ese sentido, el entrenador reconoció que ante el Andorra "perdimos el rumbo con el 0-1. Las cinco o seis tarjetas por protestar te indican que no estás donde tienes que estar. Eso hay que corregirlo, porque los rivales van a estar jugando con nuestras emociones".

En cuanto al partido del domingo ante el Oviedo, el técnico blanquiazul aseguró que "va a ser totalmente diferente al del Andorra. Sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo que viene de una buena dinámica y con mucha confianza que no se va a salir de su plan. No pierden los nervios, defienden bien y se manejan bien en las transiciones. Tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien".

Juanfran confirmó que, a falta del último entrenamiento de la semana, sólo tiene las bajas de los sancionados Paris Adot y Derik, y dejó abierta la puerta a posibles cambios incluso en la portería: "En esta situación hay fallos que se notan más en unas posiciones que en otras y la portería es lo que más se ve. Es verdad que Amir posiblemente no haya estado como antes, pero le ha dado muchos puntos a la Ponferradina. Los jugadores saben que pueden jugar todos y un fallo no significa no jugar al siguiente partido, los cambios van enfocados a conseguir los tres puntos".

Real Oviedo-Ponferradina. Horario y dónde ver en TV

El Real Oviedo-Ponferradina de la trigésima octava jornada de Segunda División se disputa este domingo, 30 de abril, a las 16.15 horas en el Carlos Tartiere y se podrá seguir en directo a través de LaLiga SmartBank TV, canal disponible en diversas plataformas televisivas.

El árbitro del partido será el catalán Víctor García Verdura, que estará ayudado desde el VAR por el vasco Iñaki Vicandi Garrido.