Juanita Alzate seguirá vistiendo el 8 de las águilas

Bembibre Hockey Club. / Mila

La jugadora colombiana Juanita Alzate (01/02/1997), ha dado el visto bueno a su continuidad con el Bembibre Hockey Club, de cara a afrontar la primera campaña en la Ok Liga Iberdrola. La de Manizales, ha sido un auténtico pulmón para el equipo berciano, aportando físico, experiencia y goles. Aunque su papel desde el centro del campo ha sido clave con sus disparos, su faceta más importante y que ha dado consistencia al juego, ha sido la defensiva. Un auténtico baluarte que ha parado en cientos de ocasiones las acometidas rivales. La jugadora cafetera logró además dieciocho dianas en veinticinco partidos, dando tres asistencias de gol y marcando cuatro penaltis de seis lanzados.

Después de sufrir una importante lesión en los dedos de un pie, siguió jugando para ayudar al equipo a lograr el título de liga, sobreponiéndose al dolor y dando una clara muestra de compromiso con el club, el equipo y la afición. El Bembibre Hockey Club se ha mostrado feliz por el sí de la jugadora y ambas partes seguirán su vinculación ahora ya entre lo mejor del hockey femenino español. El dorsal ocho seguirá teniendo la misma propietaria, Juanita Alzate.

El entrenador del club, Carlos Figueroa, asegura que "Juanita ha hecho una temporada notable. Es una jugadora con mucha potencia física y creo que incluso puede ir a más en lo físico, técnico y táctico. Tiene un buen disparo y para mí, ha sido el pulmón del equipo a lo largo de toda la temporada, por lo que va a ser una de las jugadoras a tener en cuenta en un hockey en el que la condición física es muy importante. En la Ok Liga, el aspecto físico es primordial y hay que tener muy buen patín y ella va a dar ese nivel. Nos podrá ayudar a hacer una transición de la Ok Plata a la máxima categoría. Para mi, es una de las jugadoras básicas para el próximo curso".

La jugadora se ha mostrado "muy feliz de continuar en este club, junto a unas compañeras impresionantes. Me siento querida en el equipo y en Bembibre, donde su gente siempre tiene palabras de ánimo hacia mí. Ha sido una temporada dura y complicada para mí, porque venía de un hockey distinto y tuve que adaptarme al de España, que es más rápido. Al final acabé con muy buenas sensaciones y espero que la próxima temporada, siga evolucionando más como jugadora y aportar al equipo lo que necesite. Tengo mucha suerte de tener a Carlos Figueroa como entrenador y compartir pista con jugadoras como Pía Sarmiento o Maria José Giraldo "Majo", que para mí es una de las mejores porteras del mundo. Agradezco a la Junta Directiva por confiar una temporada más en mi y no quiero olvidarme de esa afición de la que me siento orgullosa, porque siempre han estado ahí al lado luchando con nosotras".