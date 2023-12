La Taberna Berciana de Gijón echa el cierre al jubilarse su dueño, Alfonso Núñez

La Taberna Berciana de Gijón. / EBD

La Taberna Berciana de Alfonso Núñez abrió sus puertas el 2 de abril de 1997. Este domingo, 31 de diciembre de 2023, será el último día que lo haga. Tras casi 27 años aquí —y 25 más en otro establecimiento hostelero, también en Gijón—, Alfonso se jubila. Es hora de descansar aunque, reconoce, le genera tristeza pensar que se acabó el trato con la clientela fiel y habitual de esta embajada gastronómica del Bierzo en Asturias. Comienza una nueva etapa para este berciano elegante y amable, a sus más de 80 años.

Su bar-restaurante gijonés ha sido toda una institución. Aquí se ha servido el botillo, los pimientos, los vinos DO Bierzo… En la época de castañas, aunque este año ya no, Alfonso venía al Bierzo a cogerlas. Dice que las de Asturias no son tan buenas. Él es oriundo de Santo Tirso de Cabarcos, en el municipio de Sobrado. Y muy aficionado a la Ponferradina. La Taberna Berciana ha servido de punto de reunión en Gijón para disfrutar las gestas de Yuri y los suyos desde el televisor. Alfonso, además, no duda en aprovechar alguna que otra ocasión para ir en persona al Toralín, con amigos.

Los comienzos de la Taberna Berciana, cuenta, fueron “maravillosos no, lo siguiente: geniales”. Fue un pionero en su zona, lindante con la playa de San Lorenzo. No había muchos restaurantes y mucho menos locales que ofrecieran un pinchín para acompañar el mencía. Y, por supuesto, era una auténtica novedad en Gijón que hubiera una tasca del Bierzo. Pionero y referente, todo el mundo venía a tomar la tapita, el pinchín, el vinito del Bierzo…

La Taberna Berciana abría todo el año pero en verano, por su cercanía a la playa, solía estar abarrotada. Con una clientela fija y fiel, este negocio ha recorrido casi tres décadas haciendo las delicias de quienes se sentaban a su mesa y dejando al Bierzo y sus productos y recetas típicas en el mejor de los lugares.

Alfonso suma 52 años en la hostelería, los últimos con su hija, Natalia, sacando adelante el día a día de este local de comidas y vinos. Ella ha decidido descansar un poco y tomar nuevos caminos. Para Alfonso, fueron 52 años de entrega completa a su profesión, a la clientela. Por ello ahora piensa y siente mucha tristeza por dejarlo. Se muestra muy emocionado por las muestras de cariño recibidas de los clientes y de los compañeros del gremio desde que anunció que lo dejaba.

El día “tiene tantas horas” que todavía no se plantea que va a hacer con tanto tiempo libre. Es la gente lo que más echará de menos: la atención a la clientela, la tertulia… pero también está contento, pues necesita descansar. Se tenía que haber jubilado “¡hace quince años!”, señala su hija. En su entorno, saben que se irá acostumbrado a esta nueva etapa de la vida. Vendrá de visita al Bierzo “de vez en cuando” e irá encontrando con qué entretenerse en Gijón.

La gran Taberna Berciana, un local amplio con un enorme comedor y una barra en la que departir y disfrutar de las excelencias gastronómicas de la comarca, echa el cierre. Esta puerta, este vínculo entre Asturias y el Bierzo se clausura tras más de un cuarto de siglo de conexión entre tierras hermanas. Para Alfonso Núñez, toca relajarse y disfrutar del merecido descanso de la jubilación tras una vida ajetreada en la que ha destacado por su cordialidad y su buen trato al cliente. El mejor embajador del Bierzo en la urbe gijonesa, que durante décadas ha hecho valer la gastronomía de la comarca en los paladares astures, se jubila. Mañana, 1 de enero, será un día algo triste y menos concurrido de lo habitual en la calle Ezcurdia de Gijón, donde durante estos 27 años ha estado la Taberna Berciana de Alfonso Núñez.

Desde El Bierzo Digital, donde ya publicamos en 2021 un reportaje sobre esta maravillosa Taberna Berciana de Gijón, le deseamos a Alfonso mucha felicidad en su nueva etapa.