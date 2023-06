Ponferrada reúne a los mejores del deporte adaptado de Castilla y León

Las pruebas de atletismo no se podrán disputar por las obras del Colomán Trabado y la falta de homologación de las pistas universitarias

Ponferrada acoge desde este viernes y hasta el domingo 10 de junio los V Juegos de Deporte Adaptado de Castilla y León, que atraerán a la capital berciana a 150 deportistas de toda la comunidad para participar en las disciplinas de petanca, baloncesto inclusivo, pádel y bolos. Según explicó el secretario de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, David Fernández, se trata de "unos minijuegos paralímpicos" que mostrarán "el alto nivel de competición de estos deportistas, algunos de los cuales incluso participan en pruebas de deporte normalizado".

En el caso de la petanca, las pruebas se llevarán a cabo en el parque del Temple, aunque en caso de lluvia se trasladarán a una sala del pabellón Lydia Valentín. En esta misma instalación se desarrollarán los partidos de baloncesto inclusivo, una modalidad en la que juegan juntos tanto deportistas con discapacidad como sin ella. El Pádel Indoor 2.0 acogerá las pruebas de pádel, mientras que los bolos se disputarán en la bolera Flash Bowling.

Sin atletismo

Las obras en el Colomán Trabado han impedido que se puedan celebrar en Ponferrada las pruebas de atletismo, que se trasladarán a otra sede. En este sentido, el concejal de Deportes, Iván Castrillo, lamentó que no se haya podido reinaugurar la instalación con este evento y confirmó que las pruebas no se han podido llevar a cabo en las pistas de la Universidad debido a que no están homologadas (necesitan ocho calles y sólo cuentan con seis): "Se podrían homologar en un futuro, pero la Universidad también tiene que poner de su parte. Sería un puntazo para el atletismo de Ponferrada poder contar con dos pistas homologadas", aseguró.

Deporte para integrar

Por su parte, el responsable de deportes de Asprona Bierzo, César Martínez, hizo hincapié en la importancia de este tipo de pruebas para "fomentar la integración de las personas con discapacidad intelectual. El único hándicap que solemos tener son las pocas oportunidades de competir en casa, pero en este caso sí se da y a los chicos les hace mucha ilusión que les puedan venir a ver sus familiares y amigos".

En el mismo sentido, la presidenta de Asprona Bierzo, Rosa Rodríguez, aseguró que "esta es una manera muy bonita de mostrar los valores del deporte en personas con necesidades de apoyo".