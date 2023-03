Juicio HVL | "El informe del accidente decía que las labores no estaban amparadas por un proyecto, pero el actuario minero dijo que sí"

Juicio por la muerte de seis mineros en la Hullera Vasco Leonesa en octubre de 2013. / Ical

El jefe del Servicio Territorial de Industria de la Junta en León, Fernando Bandera, que ostentaba el mismo cargo cuando el 28 de octubre de 2013 se produjo el siniestro en la Hullera Vasco Leonesa en el que perdieron la vida seis mineros, declaró este martes en el juicio por el caso y recordó que el primer conocimiento que tuvo del proyecto tipo de la explotación fue cuando le aportaron el informe del accidente, elaborado por cuatro técnicos de la Junta, que decía que la zona de las labores donde tuvo lugar el suceso no estaban amparadas por ningún proyecto. “El actuario minero me dijo que eso no era correcto y que esas labores sí estaban amparadas por el proyecto de explotación y me enseñó unos datos”, manifestó.

“Me enseñó unas hojas, un proyecto donde hablaba de esas plantas e incluso más abajo. El jefe de sección se quedó con la misma cara que yo… como diciendo ‘pues sí que está contemplado’”, añadió sobre una manifestación verbal del aludido. El actuario minero mostró en su día su disconformidad con el informe, en cuya elaboración no participó, ya que pocos días después de la puesta en marcha del grupo técnico designado a ese fin inició una baja médica.

La magnitud del accidente hizo que la Dirección General de Minas mostrase su voluntad de ampliar las labores habituales de investigación de un siniestro registrado en un taller sobre el que no constan inspecciones desde su puesta en marcha, y tras la emisión del preceptivo informe se acordaron unas prescripciones, entre ellas la modificación del proyecto de explotación, que fueron alegadas por la empresa y desestimadas posteriormente por la Junta. El proceso judicial actual mantiene en suspensión la resolución del posterior recurso de la Vasco al respecto.

Respecto a su papel y las decisiones que tomaba, recalcó que eran de naturaleza administrativa, en base a las propuestas que se le planteaban por los expertos en la materia. “Se lo tendrá que preguntar al actuario y al jefe de sección” repitió en diversas ocasiones a preguntas de los letrados reiterando que no es un entendido en minería y que sus autorizaciones estaban basadas en los informes y prescripciones del actuario y del jefe de sección, que sí contaban con los conocimientos técnicos y la formación correspondientes.

“Cuando llegué me dijeron que esta mina era ejemplar, porque tenía de todo, como mina, y también en cuanto a la seguridad, pero le estoy hablando de finales de 2008. Una vez me bajaron a un pozo, quizá a finales de 2009”, comentó.

El ingeniero técnico supervisor de la calidad y seguridad de labores de la Vasco cuando tuvo lugar la tragedia, y que ocupaba ese puesto desde dos meses antes, Víctor Manuel González, declaró que “en los recorridos de seguridad nadie puso de manifiesto que algo se estuviera haciendo mal”, respecto a las condiciones de trabajo de la zona donde se produjo el accidente y sobre el mismo comentó que, a su juicio, “después de mucho darle vueltas y leer sobre el tema, fue impredecible e inevitable, un fenómeno gasodinámico que no fuimos capaces de predecirlo o no había posibilidad de predecirlo”. En su visita a la explotación siniestrada días después del accidente comentó, cuestionado al respecto, que no vio ningún indicio de que se hubiera producido un hundimiento.

Preguntado por un letrado de las defensas por el error topográfico que González consideró “de oficina técnica a la hora de trasladar unos datos” y que derivó en un error en el plano de la zona que se explotaba comentó que “la realidad es que la galería estaba donde estaba. Sabíamos dónde estábamos y la dirección que había que seguir”.

El día y en el momento en que sucedieron los hechos, relató, escuchó un ruido nuevo y extraño para él, que le llamó la atención, “como un tatatatatá”, y el vigilante con el que estaba hablando le dijo que eso era el gas. Otro trabajador le dijo que un bufido de aire le había abierto de golpe la puerta de ventilación. Acudió a la zona y participó en las labores de rescate.

“Entré por decisión personal, de que algo había que hacer. En ese momento me vino a la cabeza ‘hasta aquí he llegado,’ pero aún así tuve que entrar. Hay gente que entró y gente que no se atrevió a entrar. Es igualmente loable una cosa y otra. Era una decisión personal de cada uno”.