Julia Gladkova, refuerzo para la línea exterior del CB Bembibre

El Club Baloncesto Bembibre PDM sigue trabajando para conformar un nuevo proyecto ilusionante en la Liga DIA y ya ha cerrado la séptima incorporación para el plantel que dirigirá Pepe Vázquez. La alero rusa Julia Gladkova militará en el conjunto del Bierzo Alto durante la próxima campaña, que será precisamente la séptima de la entidad en la máxima categoría del baloncesto femenino español. De buena presencia física (185 centímetros de estatura), cuenta con amplia experiencia en categorías de base del combinado nacional ruso. Se formó en el Spartak Región de Moscú-Vídnoye, equipo en el que ha militado en una segunda etapa (desde 2015 a 2018) después de su paso por la Liga de Eslovaquia.

Nacida en la ciudad rusa de Kursk el 17 de enero de 1994 (24 años), la aportación de Gladkova deberá ser importante en un conjunto repleto de caras nuevas. La dirección deportiva espera mucho de una jugadora que en la última temporada promedió cerca de 9 puntos y más de 4 rebotes en la Liga Rusa. También participó durante la pasada campaña en la Eurocup, eso sí, con unos guarismos notablemente mejores (una media de casi 13 tantos por partido) en el plano ofensivo. La 2017-2018 fue la tercera campaña de la exterior en su segunda etapa en el Spartak Región de Moscú-Vídnoye, toda vez que en la 2014-2015 militó en el Rucon Spisska Nova Ves eslovaco.

A nivel de selecciones, Gladkova tiene un dilatado currículum, ya que participó en varios Mundiales y Campeonatos de Europa con las categorías de formación del combinado ruso. Fue campeona en la categoría U16 en el certamen continental celebrado en Grecia en 2010 y se colgó la medalla de plata con la U18 en el Europeo celebrado en 2012 en la capital rumana, Bucarest. Asimismo, estuvo en las dos últimas ediciones de la Universiada, en la ciudad surcoreana de Gwangju (2015) y en la taiwanesa de Taipei (2017), colgándose la medalla de bronce en la primera de ellas.

El club apuesta por el futuro con “una jugadora en progresión”

De cara a esta nueva experiencia en nuestro país, la nueva jugadora rojilla reconoce que “no conozco mucho sobre España. Una vez estuve en Lugo con una selección en categorías inferiores, pero sólo para disputar partidos y entrenar. Apenas pude conocer la cultura del país”, lamenta Julia, que añade que “me han comentado que la gente allí es muy efusiva y emocional. Estoy muy interesada en poder conocer el país desde dentro”, puntualiza.

Hablando sobre su nueva casa, Bembibre, Julia se muestra “feliz” porque, asegura, “allí no habrá el frío invierno que sufrimos en Moscú. Es la primera vez que me encontraré con mis compañeras y con este club, pero espero que podamos disfrutar de una gran temporada”, subraya la exterior rusa, que admite que “tampoco conozco demasiado sobre la Liga DIA. Tiene muy buenos equipos y sus combinados nacionales en todas las categorías siempre tienen buenas actuaciones y casi siempre logran medallas”, resume. Según la propia jugadora, “esto demuestra que es un campeonato potente. Ahora voy a tener la ocasión de sentirlo en mi piel”, enfatiza Julia, que no quiere hablar de sí misma como jugadora. ”Todo lo que queráis saber sobre mi juego lo podréis ver en las canchas”, certifica.

Quien sí habló sobre la jugadora fue su nuevo entrenador, Pepe Vázquez, quien definió a la nueva alero del cuadro bembibrense como “una tres que debería ayudarnos al rebote y de espaldas al aro. No exenta de calidad para tirar y jugar 1×1 de cara”, especificó el preparador de Santiago de Compostela, que mostró mucha confianza en el margen de mejora de la alero de Kursk: “Es una jugadora joven y en progresión. Debe crecer este año de nuestra mano”, concluyó.