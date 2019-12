Julia Gladkova, un ilusionante regalo navideño para Embutidos Pajariel Bembibre

Después de quedarse muy mermado de efectivos tras las bajas en las últimas semanas de Maddie Manning y Juca Vojinović, Embutidos Pajariel Bembibre ha encontrado el primer refuerzo para cubrir una de esas salidas. El conjunto de la villa del Boeza ha alcanzado un acuerdo para incorporar a sus filas a una de las mejores jugadoras que han vestido la elástica rojilla en los últimos años, Julia Gladkova, que vuelve al Bierzo tras un breve paso por el Satu Mare de Rumanía.

Como el turrón El Almendro, vuelve a casa por Navidad. La jugadora rusa de 25 años, que llegó al cuadro bembibrense al inicio del curso 2018-2019 y firmó probablemente su mejor temporada como profesional a las órdenes de Pepe Vázquez, regresa al Bierzo Alto después de contar con escasas oportunidades en el vigente subcampeón de Rumanía, donde compartió vestuario con una vieja conocida de la Liga Femenina Endesa como Tyrone Mosby, exjugadora de Zamarat, Conquero y Gernika. En la Liga de Rumanía jugó 7 partidos, en los que promedió casi 6 puntos y 2 rebotes en apenas 12 minutos. Asimismo, participó en la Liga de Centroeuropa, en la que disputó 3 partidos y promedió 10 puntos en 20 minutos.

“Sólo tengo buenos recuerdos”

Recién aterrizada en España y llegada al Bierzo procedente de Rusia, la exterior podría debutar en el partido de la Liga Femenina Endesa que enfrentará desde las 18:00 horas de este sábado al conjunto de la villa del Boeza con el Rpk Araski. Asegura Gladkova que “cuando tuve la oportunidad de volver me sentí muy feliz porque en Rumanía apenas tenía minutos y no sabía el motivo. Me siento contenta porque aquí estuve muy bien tanto en la pista como fuera, ya que me trataron como una familia. Sólo tengo buenos recuerdos después de lo vivido la pasada temporada”, enfatiza.

Ilusionada, asegura la 32 del conjunto berciano que “mi objetivo actual es jugar y mejorar como jugadora. Espero que consigamos tener un rendimiento igual o mejor que la pasada campaña”, precisa la alero, que añade que “quiero volver a jugar en una competición potente como la Liga Femenina Endesa. Quiero volver a disfrutar con la gente que llena las gradas y pelear cada partido”, subraya la internacional rusa, cuyo objetivo, asegura, es “ayudar al equipo a conseguir sus objetivos. Puedes ganar o perder, pero siempre hay que aprender para mejorar”, concluye.

Pepe Vázquez: “Sabemos lo que puede dar”

Por su parte, su entrenador, Pepe Vázquez, se muestra satisfecho con la incorporación de “una jugadora que ha demostrado que lo puede hacer muy bien en la Liga Femenina Endesa. Sabe a qué equipo y a qué pueblo viene, conoce la idiosincrasia del club”, enfatiza el preparador gallego, que cree que “es una jugadora cuya aclimatación va a ser rápida. Sabemos lo que nos puede aportar”, destaca el míster gallego, que reconoce que la dirección deportiva del club ha preferido esperar por Gladkova antes de abordar otras operaciones: “Esperamos por ella por el dinero que tenemos y porque sabíamos que su adaptación iba a ser rápida”.

Sobre otra posible incorporación, Vázquez admite que “seguimos buscando una jugadora interior para reforzar la posición de pívot, pero es complicado. Si alguien nos puede ayudar económicamente para poder fichar, lo agradecemos”, subraya el técnico del cuadro berciano, que asegura que “fichar una jugadora de garantías en esta Liga es muy difícil porque hay pocas jugadoras interiores libres y las que hay son muy caras para lo que podemos ofrecer. Escasea la jugadora que nos pueda ayudar”, apostilla.

En el Eurobasket tras su gran temporada

Internacional absoluta con el combinado ruso, su última experiencia tuvo lugar en el pasado Eurobasket, aunque apenas tuvo oportunidades. En categorías de formación fue campeona de Europa en la categoría U16 en 2010 y se colgó la medalla de plata con la U18 en 2012. Asimismo, estuvo en dos ediciones de la Universiada, colgándose la medalla de bronce en una de ellas. De 185 centímetros de altura, desarrolló la mayor parte de su trayectoria deportiva en el Spartak Región de Moscú-Vídnoye ruso, aunque en la temporada 2014-2015 militó en el Rucon Spisska Nova Ves eslovaco.

La llegada de la alero de Kursk dará, sin duda, un gran salto de calidad a la plantilla. No en vano, fue la pasada campaña una de las mejores anotadoras (promedió 15,4 puntos) de la Liga Femenina Endesa y la jugadora que más faltas provocó. Hasta tal punto fue importante su contribución en la salvación del cuadro bembibrense que fue distinguida como la mejor jugadora de baloncesto en la gala de los Teledeportivos, los premios del deporte berciano otorgados por La 8 de Radio Televisión Castilla y León.