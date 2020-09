Julio Arias da marcha atrás y seguirá en el PP

Julio Arias / QUINITO

El alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, ha dado marcha atrás en su decisión de abandonar el PP y pasarse al bando de los no adscritos en el Consejo Comarcal del Bierzo, tal y como recoge este viernes Diario de León. El regidor, que había anunciado su salida del Partido Popular por su desacuerdo con el reparto de sueldos entre los consejeros, asegura que “se me han abierto todas las puertas del partido. Me han llamado de todos los lados, tanto a nivel autonómico como comarcal. He tenido reuniones con la portavoz del Consejo, con los consejeros del PP. No sólo me han pedido que no dimita, sino que regrese y vuelva a formar parte del grupo del Partido Popular en el Consejo”.

Arias afirma que en esta decisión prima “el beneficio de los vecinos” de Puente, ya que ocupar un puesto en el Consejo como no adscrito “sería más perjudicarlos que beneficiarlos, y hemos tratado de poner en la balanza los pros y los contras”.

En cualquier caso, mantiene su postura respecto a las remuneraciones de los consejeros: “Sigo pensando lo mismo, que las remuneraciones que se aprobaron en el Pleno telemático del 14 de agosto en el Consejo, en el que yo no participé, y en el próximo me abstendré en el acta de la aprobación de ese Pleno, sigo diciendo que no estoy de acuerdo ni en las formas, ni en el fondo con lo que se hizo”.