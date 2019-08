Junior Rodríguez: “El PSOE no va a gobernar con el PP”

Junior Rodríguez, alcalde de Cacabelos / QUINITO

El alcalde de Cacabelos, el socialista Junior Rodríguez, consiguió el bastón de mando gracias a los votos de Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos, que días después le echaron abajo sus propuestas en el pleno de organización. Con sólo cuatro concejales, se enfrenta a otros tantos años de gobierno en minoría, ya que descarta por completo aceptar la oferta del PP para llevar a cabo un gobierno de concentración.

¿Le ha dado tiempo a disfrutar de su investidura como alcalde?

Si le soy sincero, no. Ha sido mucha información, muchas cosas a las que enfrentarte y una oposición difícil. Parece mentira que sean los partidos de izquierdas los que más complicaciones me estén dando. Son días difíciles, porque te invisten como alcalde y en el pleno de organización te echan todo atrás. Es duro, pero el que la sigue la consigue y vinimos a demostrar que valemos y, con responsabilidad, seguiremos hasta donde nos dejen llegar.

¿Queda sitio aún para el entendimiento con IU y Socialistas por Cacabelos?

Nos hemos reunido muchas veces y siempre hemos llevado nosotros las propuestas. Es cierto que a SxC les pusimos condiciones para entrar, pero no hemos recibido las suyas para entrar a formar parte del gobierno. Yo tengo las manos y los oídos abiertos para escuchar propuestas y buscar el beneficio de todos los vecinos de Cacabelos. Hay que escuchar a todos los partidos, como dije el día de la investidura, y es lo que estoy haciendo, escuchar a los que me proponen cosas y no a los que vienen con imposiciones, como Izquierda Unida. Desde el primer momento me han dicho que hay que formar un nuevo tripartito, cuando la situación con SxC es muy complicada. Cuatro más dos de IU suman más de los cinco del PP, pero sólo he recibido imposiciones por parte de Izquierda Unida.

Por el otro lado, el PP insiste en un gobierno de concentración. ¿Esa posibilidad está abierta?

Ahora habla de un gobierno plural o algo así. No entiendo esos conceptos. Lo que tenemos claro es que podemos llegar a acuerdos puntuales por el beneficio de todos, pero el PSOE no va a gobernar con el PP. Eso tenedlo claro, el PSOE no va a gobernar con el Partido Popular. Podremos, y espero, llegar a acuerdos, igual que con IU y SxC, pero no vamos a gobernar con el PP, que quede claro.

¿La situación de bloqueo está afectando al funcionamiento normal del Ayuntamiento?

De momento, no. El Ayuntamiento sigue con sus funciones. Tenemos unos técnicos y unos funcionarios muy trabajadores. Es verdad que son pocos, y es una cosa que deberíamos cambiar a lo largo del mandato, porque hay mucho trabajo para ellos. También tenemos la situación especial de estar sin tesorero y sin interventor, plazas que en los próximos días esperamos tener cubiertas, porque las necesitamos cuanto antes.

Uno de sus objetivos es acabar con la judicialización del Ayuntamiento. ¿Es posible terminar con esa situación en un periodo de cuatro años?

Espero que sí, es el objetivo que tenemos en el partido y también el de muchos vecinos de Cacabelos. Estamos cansados de salir en los medios sólo por temas judiciales. Es cierto que hay muchas sentencias y muchas costas que pagar. En el poco tiempo que llevo aquí ya he perdido la cuenta de cuántas, y te encuentras con muchas sorpresas. En mi primer día aquí, a las ocho de la mañana me llamaron para recoger mi primera sentencia y me dijeron “acostúmbrate, porque esto va a ser así todos los días”. Es una bienvenida fastidiada, pero cada semana hay una y todas son gastos, y es un dinero que inviertes ahí y no puedes invertirlo en cosas que nos beneficiarían más a todos.

Hábleme de esos proyectos que tiene en mente para realizar inversiones.

El proyecto principal, que además preocupa mucho a los vecinos, es el del cementerio municipal. Tenemos un problema grande con una sentencia que nos obliga a destruir la parte nueva y vamos a ver si de algún modo se puede revertir la situación o darla por finalizada, cumplir la sentencia y buscar un nuevo sitio. Para eso hace falta dinero, y tenemos una deuda que ya es conocida por todos y eso nos obliga a ir poco a poco.

También llevamos en el programa el arreglo de la Ciudad Deportiva, con unas grandes instalaciones que se han quedado viejas y deterioradas. Hay que ir haciendo las cosas que nos permita el presupuesto y espero que en cuatro años podamos hacer muchas, pero va a ser difícil por lo que acabo de decir, hay poco dinero. Sin ir más lejos, está la sentencia del contrato de la luz, que nos obliga a pagar algo más de 500.000 euros y el presupuesto del Ayuntamiento de Cacabelos es de unos 3,5 millones, así que es muy complicado. En cualquier caso hay que mirarlo con optimismo y, aunque sea poco a poco, llegar a desarrollar esos proyectos, sin descuidar tampoco las muchas actividades que tenemos en este municipio. Cacabelos es un pueblo muy vivo y estas actividades lo refuerzan.

Cacabelos es un municipio ligado al Camino de Santiago y hay un año Xacobeo en ciernes, ¿tienen algo preparado?

De momento no nos hemos sentado a pensarlo, pero se hará, sin duda. Tenemos dos años y es algo que tenemos que aprovechar. Ponferrada y Camponaraya ya se han puesto a ello y sería fantástico buscar un proyecto común de los tres ayuntamientos, aprovechando además que en los tres gobierna el PSOE.