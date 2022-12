Junior Rodríguez preside su último pleno: "me siento libre"

El exalcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez

El exalcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez ha presidido este miércoles su último pleno para dar cuenta de su renuncia y la de tres de sus compañeros, así como la entrada de otra concejala del PP, tal y como sostiene Radio Bierzo. La sesión ha sido rápida y sin intervenciones, salvo el propio discurso de Rodríguez para agradecer a los ciudadanos que le hayan permitido ejercer de regidor y a sus compañeros de grupo el trabajo realizado estos años. También agradeció a Izquierda Unida y Socialistas por Cacabelos el haberle permitido ser alcalde.

Una vez finalizada la sesión, Junior Rodríguez reconoció que su renuncia le ha permitido ser libre. "Era lo que me pedía el cuerpo, estoy contento y esto no es un adiós sino un hasta pronto", señalaba.

De momento, como explica Radio Bierzo, seguirá bajo las siglas del PSOE porque entiende que es su partido, "aunque a veces no estés de acuerdo con la comarcal o la provincial". "Al partido (PSOE) le salvé el culo en el peor momento que tuvo aquí, lo hice porque estaba convencido y no me arrepiento" sentenció Rodríguez.

Recordemos que el pasado 29 de noviembre el ya exalcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, y su compañera de partido Cristina García Puerto presentaban su dimisión como concejales, con lo que el PSOE se quedaba sin representación en el Ayuntamiento de la villa del Cúa.