Junior Rodríguez responde al PP: “Lo que dicen de mí, dice más de ellos que de mí”

Junior Rodríguez, alcalde de Cacabelos / QUINITO

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, ha salido al paso de las críticas del PP sobre la convocatoria del pleno extraordinario del 8 de octubre recordando a los ‘populares’ que “lo puedo convocar yo o el secretario de oficio, y ambas alternativas son correctas y legales. No se comporten como niños pequeños y dejen sus pataletas para otro momento”.

Rodríguez asegura que “lo que Adolfo Canedo y el PP dicen de mí, dice más de todos ellos que de mí. La forma en la que tratan, piensan y hablan de los demás define quiénes son en realidad. Y esto es lo que se desprende de este último comunicado de un partido caprichoso que al ver que no se ha cedido a sus chantajes (entre ellos la presidencia de la comisión de cuentas y hacienda) ha creado este circo mediático”.

El regidor cacabelense defiende sus negociaciones con IU y asegura al PP que “entiendo que les moleste, pero han sido ustedes quienes nos han obligado a ello. Su propuesta de gobierno de concentración el PSOE no la quiere. Tampoco funcionan sus amenazas ni sus ultimátum. Ni las suyas, señor Canedo, ni las del señor Cela. No sé quién tiene menos vergüenza, si ustedes o yo, que busco crear un gobierno estable para poder seguir trabajando por nuestro pueblo y nuestros vecinos sin llegar al bloqueo absoluto en el que se encuentra”.

Por otro lado, acusa a Adolfo Canedo de mentir sobre su sueldo de alcalde: “Jamás he cobrado 2.500 euros, mi sueldo es público y lo pueden comprobar en cualquier momento, así que les pido que no mientan intencionadamente. Es más, hace más de siete días que no cobro un céntimo del Ayuntamiento, ya que me he reincorporado a mi profesión como docente”.

Por último, Junior Rodríguez asegura que es el líder del PP el que “quiere el sillón a cualquier precio, yo no he venido a la política para quedarme con el sillón de alcalde de por vida” y pide a Canedo que “deje de darme lecciones, porque no se las he pedido en ningún momento, y puesto que me las ha dado sin yo solicitarlas, le exijo que predique con el ejemplo”.