Junior Rodríguez: “Si quieren sacarnos de aquí, presenten una moción de censura”

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, junto a dos de sus concejalas / QUINITO

El alcalde de Cacabelos, Junior Rodríguez, se mostró muy crítico con el papel de la oposición municipal tras el pleno en el que se retiraron las dedicaciones exclusivas y parciales al equipo de Gobierno y dio su “enhorabuena al Partido Popular por haber conseguido lo que se proponía con el apoyo de sus propios enemigos viscerales”, aunque advirtió de que “el PSOE, sintiéndolo mucho por ustedes, seguirá al frente del Ayuntamiento y si quieren sacarnos de aquí, lo tienen muy fácil, un mecanismo totalmente legal como es una moción de censura. Ya han dado el primer paso, les animo a ello”.

Rodríguez instó a los concejales de la oposición a renunciar a sus atribuciones por asistencia y “predicar con el ejemplo”, aunque lamentó que “les preocupe este gasto cuando otros, mucho más importantes, no” y recordó los más de 565.000 euros que se ha gastado el Ayuntamiento durante este mandato en el pago de sentencias y honorarios. En este sentido, afirmó que el portavoz del PP, Adolfo Canedo, “que lleva años judicializando al pueblo en lo que se ha convertido en su entretenimiento favorito, les ha costado a los vecinos mucho dinero que reciben y recibirán sus abogados: 65.000 euros en estos meses y 120.000 pendientes de cobrar”.

El regidor cacabelense afirmó que, con esos 565.000 euros, “se podría municipalizar la guardería, mejorar y ampliar las instalaciones deportivas, asfaltar calles y mejorar el saneamiento, un edificio adecuado para la Escuela de Música, entre otras muchas cosas”. Además, adelantó que a partir de 2021 el Consistorio deberá hacer frente al pago de más de 650.000 euros, con los recortes en partidas presupuestarias que eso conllevará. Por todo ello, espetó a la oposición que “no me vengan con tonterías y que les importa el pueblo, porque no se lo creen ni ustedes mismos. Sigan con la farse, continúen con sus mentiras, pero no insulten la inteligencia del pueblo. Han creado un lodazal con titulares lamentables dañando día sí y día también la imagen de Cacabelos, de su comercio, de su economía y han llegado a enfrentar a vecinos entre sí”.

Manzanas envenenadas

Junior Rodríguez aseguró que “Canedo nunca nos engañó, siempre supimos que sus votos eran manzanas envenenadas. Hoy no le vale lo que le valía en agosto porque no hemos obedecido a sus caprichos, como concederle la presidencia de la Comisión de Cuentas. A mejor o peor ritmo vamos sacando asuntos adelante, y eso a usted le jode, y mucho”.

En cuanto a la portavoz del Partido Socialista de Libre Federación por Cacabelos, Maika Rodríguez, el alcalde afirmó que “tampoco nos sorprende viendo su trayectoria. Vuelven a equivocarse y prefieren apoyar los intereses de la derecha. Es usted la Rosa Díez de Cacabelos, que presume de ser de izquierdas y siempre acaba votando con la derecha”.

Por último, al representante de Izquierda Unida, Gonzalo García, le reconoció estar “defraudado, porque ustedes no representan a la izquierda, y lo demuestran con su voto apoyando a la derecha, y tampoco es unida, porque rechazan hasta en tres ocasiones propuestas que su ejecutiva comarcal y provincial habrían aceptado”.