La Junta ampliará la declaración de peligro alto de incendios forestales hasta octubre

Incendio en los Montes de Valdueza en julio de 2022. / C. Sánchez

La Junta de Castilla y León ampliará la declaración de peligro alto de incendios forestales en toda la Comunidad un mes, entre el 12 de junio y el 12 de octubre. Por lo tanto, se ha decidido que el peligro alto dure cuatro meses en lugar de los tres habituales, después de varias semanas con el peligro medio de incendios que ha significado la suspensión de todas las autorizaciones y comunicaciones de quema de vegetación y restos vegetales, y el refuerzo del personal de guardia y de los medios desplegados en las comarcas de riesgo.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lo anunció este lunes en Valladolid, un día antes de la presentación de la campaña de incendios de la época del peligro alto, que tendrá lugar en el Centro autonómico de Defensa contra el Fuego, con sede en León. Será entonces cuando explique la configuración del dispositivo, que contará con más personal y más medios de extinción.

Antes de participar en la entrega del sello ambiental 'Centro Educativo Sostenible' con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Suárez-Quiñones recordó que la Comunidad ya acumula 523 incendios forestales en lo que va de año. Destacó que, hasta ahora, hay un “extraordinario” nivel de conatos, gracias a una intervención “muy rápida” del operativo, que ha contado con la colaboración de la humedad existente, por las lluvias que han caído en las últimas semanas.

Preguntado por las protestas de los sindicatos Csif y Uscal, el consejero apuntó que no han participado en el acuerdo del Diálogo Social, al no integrar la Mesa de Seguimiento, pero participaban en la negociación de Función Pública del convenio colectivo del personal laboral de la Junta, que no han firmado pese a que había muchas mejoras del operativo. “Reivindicar está muy bien pero también hay que colaborar en construir como hacen los sindicatos que integran el Diálogo Social”, añadió.