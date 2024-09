La Junta alega que aprobar la petición de la DO Rueda es su “obligación” y recuerda que todavía se pueden presentar recursos

La Junta de Castilla y León asegura que la aprobación de la modificación del pliego de condiciones de la Denominación de Origen ‘Rueda’, autorizando a esta DO a usar la uva godello en sus vinos, es “una norma a nivel europeo, no hay nada que lo impida”. Desde la administración explican que este Consejo Regulador presentó un proyecto que cumplía con la normativa y la Junta debe aprobarlo.

La Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León puntualiza que “la normativa permite modificaciones de los pliegos de condiciones por los que se rigen las producciones. De hecho, en el último año también han acudido a este procedimiento los consejos reguladores de Arlanza, Cebreros, León y Toro. El pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda, que comprende las provincias de Valladolid, Segovia y Ávila, aprobó por unanimidad el 21 de junio de 2024 la propuesta de modificación puntual de su pliego de condiciones en el ejercicio de las funciones establecidas legalmente“.

“Una vez recibida la solicitud, la Administración tienen la obligación de tramitar las solicitudes de modificación de los Pliegos de Condiciones en los términos que plantea la agrupación solicitante, siempre y cuando no plantee objeción de legalidad. El no hacerlo podría suponer el incumplimiento de una obligación legal. En este caso, entre las modificaciones propuestas por la D.O. Rueda está la de incluir nuevas variedades secundarias, entre ellas la variedad godello, cuya presencia no podrá superar el 25% en la elaboración de los vinos. Es decir, al menos el 75% de la uva debe corresponder a alguna de las variedades reconocidas como principal dentro de la D.O. Rueda. No obstante, la normativa es garantista y el procedimiento no está finalizado y permite la presentación de un recurso a todos aquellos que se consideren afectados”, concluyen.

La Denominación de Origen Rueda defendió este martes que no pretende usurpar la identidad de las denominaciones que tienen a la godello como variedad autóctona, tras la polémica desatada por la autorización, por parte de la Junta de Castilla y León, de la inclusión de ocho nuevas variedades de uva en la DO Rueda, publicada en el Bocyl el pasado 23 de agosto.

En un comunicado, explicaron que la godello lleva plantada en la DO Rueda desde el año 1996. “De hecho, varios viticultores y bodegueros de la zona llevan años trabajando en esta variedad y ya han sacado al mercado vinos elaborados con Godello sin el marchamo de la DO Rueda, ya que hasta ahora no estaba incluida dentro de las variedades autorizadas en la denominación”, argumentan.

Sin embargo, esta noticia levantó la polémica en la comarca y algunas autoridades, partidos políticos, asociaciones y el propio Consejo Regulador de la D.O. Bierzo mostraron su oposición a esta decisión.

El presidente de la DO Bierzo, Adelino Pérez, aseguró que este puede ser “un primer paso” para que Rueda elabore en un futuro vinos de godello y reivindicó los orígenes de esta variedad en el Bierzo, donde se lleva usando desde hace años, así como en otras denominaciones como Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrey.