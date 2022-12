La Junta exige una EBAU única para “garantizar la igualdad de trato a todos los españoles”

EBAU 2022 en el Campus de Ponferrada / QUINITO

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, defendió este miércoles la salida de la Comunidad de los grupos de trabajo convocados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para avanzar en la nueva EBAU: “No queremos ser partícipes de un proyecto que no contempla la EBAU única. Nuestra posición es muy clara y evidente, si nos convocan para consolidar un modelo de no EBAU única, ese no es el mecanismo que defendemos”.

A su juicio, el modelo en el que trabaja el Ministerio “genera discriminaciones y desigualdades”, y por ello hizo una llamada a la “reflexión” del Ejecutivo central, al que pidió que convoque a las autonomías pero “para escucharlas, no como coartada para luego hacer lo que ellos quieran”. “Muchas autonomías defendemos la EBAU única. El Gobierno no está escuchando nuestra opinión ni la de instituciones de prestigio, como la Real Academia Española, que denuncia que el procedimiento que plantean para la reforma de la prueba es justo lo contrario de lo que se necesita en este momento”, lamentó.

Así, Carriedo subrayó que desde la Junta no quieren “trabajar sobre cómo no generalizar la EBAU única”. “Pedimos la igualdad de trato para todos los españoles, que el grado de competencia se mida en condiciones de igualdad para todas las personas, y que a los alumnos más competentes no se les perjudique con un procedimiento injusto”, denunció.