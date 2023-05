La Junta Electoral sanciona a Olegario Ramón por anunciar la nueva iluminación del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Ponferrada, de color azul. / FM

La Junta Electoral de Ponferrada ha decidido desestimar el recurso interpuesto por el PSOE y el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, contra la propuesta de sanción dirigida contra ambos el pasado 17 de abril por incumplimiento de la Ley Electoral, al haber anunciado en la página web del Ayuntamiento la inauguración de la nueva iluminación exterior de la Casa Consistorial el 14 de abril, después de la convocatoria de elecciones municipales.

De este modo, la Junta Electoral mantiene la sanción de 450 euros para el PSOE y otros 450 para el regidor, señalando que "se fijan las sanciones en el grado medio (...) por la mayor gravedad que reviste la conducta de los denunciados, al servirse el primero de ellos de su condición de alcalde y miembro de un partido concurrente a las elecciones, mientras que común para ambos es el hecho de promocionar los logros acaecidos durante su mandato a fin de captar sufragios para el proceso en curso".

Desde las filas del PP de Ponferrada, partido que formuló la denuncia en su día contra el PSOE, el presidente de su Junta Local, Carlos Fernández, se congratuló de esta sanción, asegurando que "Olegario Ramón no juega limpio como candidato y no duda en poner todos los resortes institucionales del ayuntamiento a su servicio partidista, sin distinguir entre lo que puede hacer como candidato y lo que no debe hacer como alcalde en funciones hasta las elecciones". Además, exigió que el alcalde se disculpe públicamente por esta conducta.

Además, Fernández adelanta que la visita de la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a Ponferrada prevista para este miércoles también puede incumplir la Ley Electoral: "Ha tenido mucho tiempo para traer ministros, y si vienen ahora saben que tienen que atenerse a las reglas del juego democrático, pueden dar los mítines que les dé la gana, pero no puede confundir el ayuntamiento con un mitin, lo institucional con lo partidista, lo de todos con lo suyo, lo oficial con lo electoral. Y si persiste en esa actitud, se encontrarán nuevas denuncias del Partido Popular. Y estamos seguros de que también nuevas sanciones por parte de la Junta electoral".