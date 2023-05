La Junta espera tener en marcha los vuelos nocturnos en el Hospital El Bierzo antes de que finalice 2023

Por Ávila reclama la autorización de los vuelos interhospitalarios por la noche porque en las provincias sin hospital de referencia no pueden “depender de sufrir un ictus o un infarto del alba al ocaso”

Helipuerto del Hospital El Bierzo. / C. Sánchez

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró hoy que el Gobierno autonómico espera que los helipuertos hospitalarios de la Comunidad tengan en marcha la autorización para realizar vuelos nocturnos antes de que finalice el año 2023. Una fecha que está “supeditada a que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea lo tramite”.

Así respondió a la pregunta realizada por el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, en relación a la previsión de la Junta para la realización de vuelos nocturnos interhospitalarios en toda la Comunidad, bajo la perspectiva de que varias provincias dependen, para determinadas patologías como infartos o ictus, de los hospitales de referencia situados en otras provincias y sus ciudadanos no pueden “depender de sufrir un ictus o un infarto del alba al ocaso”.

Criticó especialmente Pascual el caso de Ávila, donde en el helipuerto recién puesto en marcha “no se pueden realizar vuelos nocturnos” a pesar de que la infraestructura ya está balizada, lo que permite a los helicópteros “despegar y aterrizar en el mismo sitio”, algo que es “ridículo”, porque impide no solo enviar a pacientes a los hospitales de referencia de otras provincias sino “atender a un paciente en un pueblo de la provincia”.

“La solución no es muy complicada y, si la Junta pone de su parte, los ayuntamientos podrían colaborar” porque “no se requiere de muchas inversiones”. No obstante, en su respuesta, el consejero de Sanidad replicó a Pascual que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea está todavía llevando a cabo con las comunidades un plan de regularización de las infraestructuras aeronáuticas, sin cuya aprobación no se podrán realizar vuelos nocturnos desde estas infraestructuras.

No obstante, presumió de que, por parte de Sacyl, se adoptó la decisión de plantear la autorización a los vuelos nocturnos una vez autorizados los helipuertos para el vuelo diurno, con el objetivo de “no complicar la certificación inicial” y, una vez autorizado el vuelo durante el día, acometer su ampliación a la noche por ser, de esta manera, “relativamente más sencillo”.

En todo caso, Vázquez aseguró que los estudios de viabilidad en los helipuertos, cuantificando las adaptaciones necesarias para el vuelo nocturno, ya se están haciendo. Así, en Ávila “se ha solicitado una nueva impregnación del pavimento y se procederá a realizar esos trabajos” para completar los del balizamiento, igual que en Salamanca se están llevando a cabo “las adaptaciones necesarias en balizamiento e iluminación” y en El Bierzo, León y Soria se están proyectando las actuaciones necesarias para el vuelo nocturno mientras se certifica el diurno para “acotar los plazos”. Además, se están adoptando “distintas adaptaciones” en el resto de hospitales para que los helipuertos de la Comunidad “puedan realizar vuelos nocturnos antes de que finalice 2023”.