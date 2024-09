La Junta destaca que el matadero “es una cuestión municipal” y el alcalde de Toreno recalca que “no se puede abrir sin subvención”

La Junta de Castilla y León subraya que “no tenemos nada que ver con el matadero”. Estas declaraciones surgen después de que Unión del Pueblo Leonés (UPL) pusiese de manifiesto este miércoles la “falta de apoyo y compromiso” de la Junta de Castilla y León para crear un matadero comarcal en la comarca de El Bierzo.

Por parte de la administración aseguran que ha habido “un empeño personal por parte del delegado territorial para agilizar todos los trámites que tenían que ver con la Junta pero el matadero es municipal”. La Junta señala que el alcalde de Toreno pidió que personal de la administración central fuese a hacer una inspección y “nosotros no tenemos por qué hacer eso, porque es algo que se hace cuando ya está todo en orden y se va a dar inicio a la actividad pero aún así la Junta se desplazó e hizo un informe por empeño del delegado”.

También han resaltado que “no hay subvenciones para mataderos” y el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, adelanta que “sin subvención no hay matadero”. El regidor cuestiona que el hecho de que “la Junta ha hecho todo lo que ha podido es algo subjetivo porque hay que hacer una serie de reformas, yo he pedido ayuda para evaluarlas y nos han dicho que no. Ahora que el técnico ha vuelto de vacaciones haremos esa evaluación pero con personal municipal que necesitamos también para otras cuestiones”, explica el regidor de Toreno.

En la misma línea, el regidor asegura que “todo el mundo quiere que abra el matadero de Toreno pero los vecinos del pueblo no van a aportar más para ello porque aunque sea algo municipal, tiene un interés comarcal y se nos da una responsabilidad al ayuntamiento por 50 euros al mes”.

Mirón adelanta que desde que no hay ninguna empresa interesada por el momento y destaca que “sin subvención no hay matadero porque nosotros no tenemos presupuesto para eso”.

El pasado mes de julio, el alcalde de Toreno se vio obligado a tomar la decisión de cerrar el matadero después de buscar que una nueva empresa subrogase el contrato de la concesionaria, se ha visto obligado a cerrarlo.

Así se debatió en el pleno, donde se habló de esa posible subrogación sin posibilidad de completar la documentación. Por ello, el regidor estará ahora dispuesto a licitar el servicio otra vez pero con esa reforma necesaria.