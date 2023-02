La Junta vuelve a establecer como regla general para sus oficinas públicas la atención presencial sin cita previa

Sede de la Junta de Castilla y León en Ponferrada. / QUINITO

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, confirmó que después de los cambios motivados por la pandemia, las oficinas públicas de la Junta vuelven a la atención presencial sin cita previa como regla general.

Carnero, que realizó estas declaraciones durante una visita a las obras de reforma que la Junta está realizando en la antigua sede de la Agencia Tributaria de Valladolid, también confirmó que el pasado día 7 de febrero dictó una instrucción para que en todas las delegaciones territoriales se aplique con carácter general la atención presencial.

El consejero de la Presidencia argumentó que, dentro de la normalidad sanitaria que ya se ha alcanzado, la Junta ha considerado que es el momento de volver a la totalidad normalidad en la atención administrativa. No obstante, Carnero matizó que atención presencial sin cita previa se puede eliminar de forma excepcional para evitar colas y aglomeraciones, “pero incluso en estos casos hay que posibilitar la atención presencial a los que no tengan cita previa. La cita previa, para la Junta, no es el modelo con el que nos tenemos que relacionar con los administrados”, sentenció

Según datos de la propia Junta, en Castilla y León la Administración autonómica tiene a disposición del ciudadano 213 oficinas de registro, de las 113 están en el medio rural. Al año, se atiende una media de 1,5 millones de registros de entrada, de los que los 670.000 se dirigen a otras administraciones.