La Junta dio plantón al presidente del Consejo Comarcal

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, lamentó a través de sus redes sociales el plantón que sufrió por parte de la Junta de Castilla y León con motivo de la celebración en Ponferrada del Día de Castilla y León este 23 de abril.

Ramón señala, citando la noticia publicada por El Bierzo Digital, que le habían citado a las 12.00 en la plaza del Ayuntamiento, donde se llevaron a cabo los actos organizados por la Junta, y acudió “por lealtad institucional”. Sin embargo, “a las 12.35 no habían comenzado” y “me despedí educadamente de la coordinadora [de la Junta] en el Bierzo. La verdadera fiesta era a las 13.30”, cuando acudieron los representantes del Gobierno autonómico, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

En opinión de Olegario Ramón, esta situación demuestra que desde la Junta de Castilla y León “desprecian al Bierzo y a su representante”, y finaliza su publicación aludiendo a las declaraciones del alcalde de Ponferrada: “¿Libertad y alegría? No me j…”.

