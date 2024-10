La Junta rechaza las “condiciones previas” del PSOE sobre el techo de gasto

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, rechazó hoy las “condiciones previas” planteadas por el PSOE para abstenerse en la votación del próximo miércoles, 30 de octubre, sobre el límite de gasto no financiero para 2025, conocido como techo de gasto. Por ello, le pidió que reconsidere su posición inicial y que piense en Castilla y León, no en lo que sería “bueno” para el presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, al tiempo que instó a Vox, antiguo socio del PP, a abandonar su negativa a apoyarlo.

Tras la ronda de reuniones de este viernes con representantes del Grupo Socialista y Soria Ya, así como con el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea, el portavoz de la Junta insistió en que si se piensa en Castilla y León está “más cerca” el acuerdo sobre el techo de gasto, y añadió que hasta el miércoles hay “margen” para negociar con la oposición, y después de la votación, con independencia de su resultado, también. “Sigo viéndolo difícil, pero tampoco lo veo imposible”, remachó.

“Nunca veo malas intenciones en nadie”, dijo Fernández Carriedo en su comparecencia, por lo que optó por dejar en manos de los periodistas la valoración sobre la condición previa del PSOE para que determinen si lo hace para ”contentar” a Pedro Sánchez o con otra finalidad, ya que el portavoz socialista, Luis Tudanca, exigió “reciprocidad” al PP, para que respalde la senda de estabilidad y los Presupuestos Generales del Estado, así como las cuentas de ayuntamientos como León o Palencia, donde los socialistas están en minoría.

Fernández Carriedo, dijo, se queda con que han acudido a la reunión de este viernes y lamentó que hayan planteado exigencias que en su opinión no tienen “nada que ver” con lo planteado por la Junta. “Aquí hemos venido a hablar de los problemas de Castilla y León”, señaló el portavoz, así como a analizar los “retos y desafíos” que afronta la Comunidad, por lo que les invitó a que “reconsideren” su posición y tomen una decisión final sobre el sentido de su voto en función de los intereses de Castilla y León.

“Hemos venido a hablar de Castilla y León, somos la Junta de Castilla y León”, reiteró en varias ocasiones el portavoz y responsable de Hacienda e insistió en que la negociación debe circunscribirse al techo de gasto, que es lo que se vota el miércoles en las Cortes, no sobre otros ámbitos competenciales como los ayuntamientos, sobre los que, indicó, un consejero no puede fijar la posición de los grupos municipales, ni tampoco sobre el Congreso de los Diputados.

De la misma forma, insistió en que la Junta quiere dialogar “con todos” los partidos, pero sobre el límite de gasto no financiero o sobre el anteproyecto de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2025, que recogen un déficit máximo del 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo a lo planteado por el Gobierno de España en su senda de estabilidad. Por ello, remarcó que la negociación debe estar vinculada a los documentos que han puesto encima de la mesa y no sobre sobre la posición del PP o de los grupos municipales.

En cuanto a Vox, Fernández Carriedo lamentó que no acudieran a la cita de hoy, pero señaló que están “a tiempo” de reconsiderar su posición a no apoyar las nuevas cuentas y deseó que haya “algún encuentro” que permita “acercar” posiciones. En su opinión, la dirección nacional del partido no ha permitido a sus dirigentes en la Comunidad sentarse a negociar con la Junta quizás, dijo, “por miedo” a que hablaran de los problemas de Castilla y León y alcanzaran algún tipo de acuerdo.

Sobre peticiones de Soria Ya, que planteó un helicóptero medicalizado, una avioneta de incendios, una ambulancia y los estudios de Medicina, el consejero respondió que lo que sea bueno para una provincia, lo es para el conjunto, pero advirtió que la Junta no acepta “privilegios”, ni “tratos de favor”, ni tampoco proyectos que supongan un “perjuicio” para el resto. De esta forma, analizarán sus demandas en el “contexto general” de la Comunidad y valoró su disposición al acuerdo sobre el techo de gasto. Además, la próxima semana, el consejero portavoz tiene previsto mantener encuentros con Pedro Pascual (Por Ávila) y la UPL.

Nuevos contactos

Este fin de semana, según Fernández Carriedo, los grupos tienen la ocasión de hacer una “reflexión” sobre su posición, de forma que el PSOE deje de lado su “posición inicial” de vincular cualquier avance a las cuentas nacionales y para que Vox se incorpore a la senda del diálogo. “Yo sí que seguiré haciendo algún contacto”, dijo, para añadir que siguen abiertos al diálogo y, después del miércoles, si no se aprueba el techo de gasto también, ya que apuntó la Junta sigue tendiendo su “mano”.

Finalmente, el titular de Hacienda defendió la “hoja de ruta” que ha seguido la Junta al presentar un “buen” documento de partida, en relación al techo de gasto y el anteproyecto de presupuestos, que recomendó también para el ámbito nacional. Además, evitó aclarar que haría la Junta si el miércoles se aprueba el límite de gasto no financiero, más allá de garantizar el “diálogo” a la oposición, si bien reconoció que el futuro de las cuentas está en manos de lo que haga el PSOE y Vox, que suman mayoría absoluta.

Techo de gasto, en el aire

La Junta propone un techo de gasto de 13.490,5 euros para 2025, un 3,82 por ciento más que el anterior. Esta cantidad se obtiene de sumar los 13.426,65 euros de los ingresos no financieros y los 76,55 millones del déficit público previsto, un 0,1 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad, junto a los ajustes de la Contabilidad Nacional (-12,7 millones).

El gasto no financiero incorpora 12.149,82 millones para las consejerías, 924,42 millones de la Política Agraria Común (PAC), 377,72 millones de los gastos de la deuda pública y 38,53 para las Cortes y las instituciones propias. A estos 13.940,5 millones se unen otros 1.593,58, lo que deja el montante del anteproyecto de presupuestos en los 15.084,07 millones, que crece un 3,58 por ciento.

El acuerdo de la Junta sobre el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, se adoptó en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario del pasado 15 de octubre, cuando además se presentó el anteproyecto de ley de presupuestos. Se trata de uno de los elementos que configuran las cuentas del próximo y recoge el escenario macroeconómico, con una previsión de crecimiento interanual del dos por ciento y una tasa de paro del 9,4 por ciento.