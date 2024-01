La Junta tiende la mano al Gobierno para tratar la gestión del lobo

Lobo ibérico. / ULE

La Junta de Castilla y León tiende la mano al Gobierno central para hablar sobre la gestión del lobo, después de que Europa haya dado la razón a la postura defendida desde la Comunidad. Así se pronunció este lunes el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien recordó que desde su departamento siempre se ha defendido que no se podían tomar decisiones sobre una especie “sin conocer su censo”. “Eso ponía de manifiesto que el objetivo de esa norma, de esa catalogación del lobo, no era la conservación y gestión de la especie, si no la ideología que les llevó a tomar una decisión dañina para el medio rural”, dijo.

Por este motivo, urge a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que convoque una reunión lo antes posible. “Ahora el reloj va corriendo y es urgente que el Gobierno dé los pasos necesarios” afirmó, a la vez que reprochó al Ejecutivo que siempre haya obviado a las comunidades autónomas en este asunto.

Por último, el consejero aseguró que “están a tiempo de dar marcha atrás y de volver a lo que siempre fue la gestión de las especies y el consenso con las comunidades. Que vuelva el control sensato que hacían las administraciones con los técnicos, que permitían controlar la especie, que crecía pero de forma razonable y con pocos daños a los ganaderos”, recalcó.