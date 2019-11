Justo Fernández (Cs): El emprendimiento es “una de las claves” para el futuro del Bierzo

El número 1 a las listas del Congreso por Ciudadanos, Justo Fernández, en Ponferrada. / QUINITO

Berciano de Palacios del Sil, Justo Fernández dio el salto del empresariado a la política como concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de León en 2015. Su labor como edil los últimos cuatro fue aval para ganarse la confianza de su partido que lo eligió número 1 de las listas al Congreso por la provincia en las generales del 28A. Los electores le permitieron ser diputado, aunque breve. Esta semana ha concedido una entrevista a El Bierzo Digital para abordar la campaña más breve de la historia de la Democracia.

Cómo resumiría su trayectoria personal y política

Soy de Palacios del Sil, lo que pasa es que llevo fuera mucho tiempo, trabajando como ejecutivo de cuentas en una empresa de marketing. A partir del año 94, monté mi propia empresa y he sido pequeño empresario. Tengo talleres de coches. A finales de 2014, me propusieron entrar en política, en Ciudadanos. Era un proyecto que me encantaba porque tengo un primo que estaba vinculado al partido en aquella época que era cuando empezaba. Fui coordinador local del partido, coordinador provincial y después concurrí a las elecciones de 2015. Salí elegido concejal del Ayuntamiento de León durante los cuatro años del mandato anterior y luego, llegada la primavera pasada, el partido me propuso ser candidato al Congreso de los Diputados. Concurrí a las elecciones de la anterior legislatura y fui elegido diputado de la XIII legislatura, una legislatura corta. El partido me ha vuelto a proponer ser candidato de la legislatura XIV y en eso estamos.

Cómo han sido estos meses como diputado.

La verdad que es una experiencia que merece mucho la pena. En el Congreso se legisla todo lo que afecta al país. En el momento en el que llegas impresiona un poco, porque estás en un sitio en el que han estado todas las grandes figuras de la política a lo largo de muchos años y los que han llevado al país a donde estamos ahora, con sus luces y sus sombras. Estar donde se conformaron las primeras Cortes después de la Dictadura, donde empezó la Democracia, donde ha habido tantos rifirrafes y tantas cosas… es impresionante.

Echo un poco de menos que no se ha llegado a desarrollar un trabajo parlamentario seguido, porque pilló el verano y no ha habido legislatura, pero yo estaba en tres comisiones: en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la de Industria, Comercio y Turismo y en Empleo, Migraciones y Seguridad Social; y son temas súper importantes para todos los españoles. Hablamos de lo que verdaderamente hace que funcione el país. Es muy interesante. Tengo ganas de repetir para seguir haciendo esa labor.

¿Se habla del Bierzo en Madrid?

Por supuesto. El Bierzo es un territorio de España y como todos los territorios se habla de ella. Por ejemplo, en la última comisión que tuvimos de Agricultura con el ministro Luis Planas sobre el acuerdo de Mercosur. Tiene mucha importancia para el Bierzo porque tenemos vino, agricultura y acuerdos como ése influyen mucho en la venta de los productos españoles hacia otros países y de otros países a España.

Por otro lado, el tema de transición ecológica es un tema que nos preocupa muchísimo porque estamos hablando continuamente de la España vaciada, que es un problema gordo, pero aquí además se agrava por el cierre de la minería. Las cuencas se están vaciando. El año pasado vino la ministra Teresa Ribera y ofreció 600 millones, este año vino y ofreció 200 millones, el Gobierno está en funciones y eso no sirve para nada… ¡Es vender humo!

La gente de las cuencas queremos realidades, que se apoye a los emprendedores, que la persona que quiere crear una ’empresita’ cree una, y genere dos, tres o cinco empleos. Que se le apoye totalmente. Creo que es la fórmula, no hay otra. Si después viene una empresa grande, ¡pues muy bien! Pero es más fácil empezar con cosas pequeñas.

¿Le ha quedado sensación de decepción, por no haber conseguido formar Gobierno y evitar unas nuevas elecciones?

Creo que es una decepción que comparte todo el mundo. Tampoco vamos a estar todo el rato diciendo quién es el responsable pero el responsable es Pedro Sánchez. El Rey Felipe VI le encomendó formar Gobierno y no fue capaz de formarlo en cuatro ocasiones. Tiene una incapacidad absoluta para llegar a acuerdos.

En mayo nos dijo (Sánchez) que su socio preferente era Podemos, con eso ya quedó todo dicho. Se estuvieron intentando repartir sillones durante todo el verano, llegó septiembre y sin acuerdo. Nosotros intentamos dar una salida con tres medidas muy sencillas: aplicar el 155 en Cataluña, no subir los impuestos, no indultar a los presos del procés ni negociar con los independentistas de Bildu en Navarra y se negó.

Creo que es un fracaso de todos pero sobre todo de Pedro Sánchez.

De qué manera afronta la campaña más corta de la Democracia.

La afronto con ganas pero veo a la gente en la calle que me dice ‘Ya os vale, ¿no?’ ‘Estamos cansados de vuestro rollo’. Tengo muchas ganas e ilusión por poner España en marcha. Parece un lema pero en realidad es así. Estoy seguro de que vamos a dar una salida a esta situación. Nosotros por nuestra parte si estamos en una situación que nos lo permita no vamos a tardar en formar Gobierno, seguro, y si la gente decide que vayamos a a oposición por nosotros no va a quedar, siempre con unas medidas que lo permitan.

Cuáles diría que son los principales problemas del Bierzo y de la provincia.

La despoblación, el empleo, el envejecimiento de la población… Los jóvenes se nos van y todos vemos cómo vienen los medios de transporte los fines de semana de gente que está estudiando y trabajando fuera. Tenemos que atajarlo con medidas valientes, con fomento de la natalidad.

Es fundamental que las familias piensen en tener hijos y para eso necesitamos que se sientan apoyados, que puedan conciliar, que si deciden tener un hijo puedan tenerlo porque es su decisión pero que nosotros desde las administraciones seamos capaces de que puedan tener ese hijo y conciliar.

Estamos dispuestos a que haya 16 semanas de baja para cada cónyuge por permiso de paternidad y maternidad y ampliar después si son autónomos dos años de exención de la cuota de autónomos para que puedan emprender en el momento que decidan tener hijos. Vamos a hacer un cheque de 1.200 euros a final de año a las familias que tengan dos hijos o a las monoparentales que tengan uno, que van a pasar a ser considerados familias numerosas. Y si son familias de tres o más hijos serán consideradas familias de categoría especial y tendrán un cheque de 2.400 euros al año.

Estas medidas, como digo, seguramente no serán la panacea pero van a ayudar a que la gente pueda pensar en tener hijos y no hay otra solución si queremos que deje de envejecerse la población. No hay más salida.

En cuanto al empleo, cuáles serían las salidas.

Estamos convencidos de que una parte muy importante del empleo pasa por el emprendimiento y por los autónomos. Esta semana estuvimos visitando Pharmadus y hablando con su directora Beatriz nos decía ‘Las administraciones lo mínimo que tenéis que hacer es no ponernos trabas. No molestar’. Nos lo dicen habitualmente todas las empresas: ‘No nos deis mucha guerra’. Hay que intentar que la normativa sea sencilla, que la gente pueda cumplir esa normativa sin muchos agobios y en el emprendimiento pasa lo mismo.

Estuvimos hace semanas con el viceconsejero de Cultura en Peñalba y Paco el de la cantina nos decía que su hijo está intentando montar un negocio de aventura y lleva tres años intentando que le den los permisos. Cómo vamos a funcionar de esa manera, ¡es imposible! La gente se desanima y se va a otra cosa.

Hay que fomentar el emprendimiento, ayudar a los autónomos con medidas concretas como tarifa plana durante dos años si es en zona urbana para jóvenes y mujeres y tres si es en el medio rural, descuento del IRPF del 60% tanto a autónomos como empresas y particulares en el medio rural en zonas con riesgo de despoblación y todas estas medidas tienen que hacer que la gente pueda plantearse montar una empresa.

El otro día en Villablino, en la fábrica 12.70 que es de dos emprendedores de la zona a los que muchos al principio les llamaron locos resulta que la fábrica funciona, que están exportando, que se están moviendo y que están dando un halo de ilusión a esa zona que realmente lo necesita.

¿El emprendimiento va a salvar a las cuencas mineras, como el Bierzo o Laciana?

Yo creo que es una de las claves. No hay otra forma. Si no hay alguien que emprenda y cree empleo va a ser muy complicado. Puede haber algún empleo público pero eso no va a ser la solución. Se necesitan emprendedores y empresarios, sobre todo pequeños autónomos que creen en el territorio empresas que asienten población. Y de eso el Bierzo sabe mucho que es una tierra eminentemente emprendedora.

Qué falta para que se asiente población.

La brecha digital es una auténtica vergüenza, hablando en plata. En Peñalba no hay cobertura pero no es en Peñalba solo. Hablando de la provincia de León, a 8 kilómetros de León en la Sobarriba no hay cobertura móvil. Es impensable.

Tú vas en un viaje León-Villablino y se te pierde la cobertura diez veces por el camino. Cómo pretendemos que nadie pueda instalarse a trabajar en el medio rural si no tenemos cobertura de móvil siquiera. Es fundamental.

A todo el mundo se le llena la boca de que la van a poner, la van a poner, pero estuvieron hasta hace ‘dos días’ y no lo han hecho. Vamos a ver si ahora somos capaces entre todos de que realmente rompamos la brecha digital y haya una conexión en condiciones. Que se pueda trabajar desde casa perfectamente, pero hay que tener medios. No digo que vayamos a llenar los pueblos pero que hay mucha gente dispuesta a vivir en el medio rural si tiene realmente servicios estoy seguro de ello.

¿Qué opinión le merece VOX?

Es un partido populista de extrema derecha y tampoco voy a valorar mucho más. Tiene muchas similitudes con partidos europeos de extrema derecha y desde luego ese no es el camino para nada.

Se lo pregunto porque según las encuestas parece ser que se disputan con él un diputado por León.

Las encuestas son encuestas. La verdadera encuesta es el día 10. A nosotros las encuestas siempre nos han dicho que vamos a sacar menos de lo que hemos sacado. Esto se me parece mucho a la situación de las elecciones andaluzas. Yo estuve allí en aquel momento, nos daban un resultado bastante pobre, sacamos un resultado fabuloso, estamos gobernando en Andalucía y solucionando los problemas de los andaluces. Cerrando chiringuitos.

Por qué la gente debería votar a Ciudadanos en vez de a otros partidos que se presentan en la provincia.

Estoy convencido de que uno de los motivos principales de votar a Ciudadanos es porque es el único partido que puede dar estabilidad en el país desde una postura centrada, es decir, cualquier otra forma de estabilidad viene por los extremos, VOX y Podemos, independentistas, etcétera, y yo creo que este país necesita un gobierno centrado que afronte los problemas de este país como es el problema de la crisis que se está avecinando, además de los ya mencionados desempleo, envejecimiento de la población, problemas de todo tipo.

Hace falta un gobierno constitucionalista y centrado para retos como el desafío soberanista que ahora mismo es una auténtica vergüenza. La gente está asustada: contenedores quemados, todos lo hemos visto en los medios.

Insisto, gobierno constitucionalista, centrado y para eso las soluciones pasan por Ciudadanos.

Quién va a gobernar a partir del día 11.

El equipo de Gobierno espero que sea un equipo de Gobierno encabezado por Ciudadanos. Seguramente tendremos que llegar a acuerdos. Nuestra preferencia es llegar a acuerdos con el PP si dan los números y si no dan los números no vamos a ser un obstáculo para que haya un gobierno en España.