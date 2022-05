El alcalde de Villablino, Mario Rivas, en su despacho del Ayuntamiento. / LD

El Juzgado de Instrucción de Villablino ha dictado sentencia por la que absuelve a Mario Rivas del delito leve de hurto de pastos del que se le acusaba. Así lo ha manifestado, este viernes, el alcalde de Villablino en un comunicado de prensa. Antonio Arias Tronco, recuerda el mismo escrito, formuló denuncia contra Mario Rivas acusándole de introducir, sin su autorización, ganado en fincas de su propiedad. La denuncia fue formulada ante la Guardia Civil de Villablino en septiembre de 2020.

El primer edil asegura que, Antonio Arias, tras sostener la denuncia durante veinte meses, "haciéndose eco de la misma, de manera reiterada, en un concreto medio de comunicación de la provincia de León, la víspera del juicio presentó escrito renunciando al ejercicio de acciones civiles y penales" y, tras dictarse sentencia absolutoria, "no se sigue causa alguna" contra el alcalde.

Así pues, Mario Rivas quiere reiterar categóricamente, que, como ha dicho con anterioridad, "después de haber dictado sentencia el 11 de mayo de 2022 con respecto a la denuncia citada, no existe causa alguna por la que se me impute" y añade que las fincas a las que se refiere la denuncia "no son propiedad de Antonio Arias Tronco, tratándose de una denuncia deliberadamente falsa con el único objetivo de causar un perjuicio personal y político dada mi condición de alcalde de Villablino".

Para terminar, Rivas afirma que, después de interponer querella criminal por un presunto delito de calumninas e injurias a Antonio Arias -actualmente en trámite pertinente-, ejercitará nuevamente acciones contra dicha persona "por lo que se considera claramente un delito de acusación y denuncia falsa".