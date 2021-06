Kionna “Melo” Jeter, una referencia anotadora para el perímetro del Embutidos Pajariel Bembibre

Con la mente puesta en conformar un plantel ilusionante para su décima campaña en la Liga Femenina Endesa, Embutidos Pajariel Bembibre da un paso importante con la que será su quinta incorporación, la rookie estadounidense Kionna “Melo” Jeter. Escolta de 173 centímetros de altura, afronta su primera experiencia overseas después de participar en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) con las Tigers de la Universidad de Towson. Allí firmó una gran trayectoria para ser seleccionada recientemente en el Draft de la Liga de Estados Unidos (WNBA) por Las Vegas Aces.

Nacida hace 23 años en la localidad estadounidense de Spartanburg, se graduó en 2016 en el instituto de esta población antes de firmar por la Universidad de Coastal Carolina. Tras no debutar en la NCAA, pasó por la National Junior College Athletic Association (NJCAA) con Gulf Coast State antes de llegar a la universidad del estado de Maryland para estudiar Comunicación y firmar una trayectoria deportiva sobresaliente durante los tres últimos cursos. No en vano, en su última temporada promedió 23 puntos, más de 5 rebotes y más de 2 recuperaciones en los 21 encuentros que disputó.

Sus impresionantes registros durante su etapa formativa después de ser redshirt le valieron una oportunidad en una de las franquicias más importantes de la WNBA, que la seleccionó en tercera ronda (número 36) del último Draft. Aunque no superó el periodo de prueba del training camp con el subcampeón de la última edición de la Liga estadounidense, su incorporación al equipo de la villa del Boeza está avalada por una trayectoria universitaria que la llevó a recibir varios galardones y ser la primera jugadora drafteada de Towson. Es, asimismo, la primera que llega con esta misma condición al club berciano.

“ Emocionada de tener esta oportunidad y emprender esta nueva aventura”

A orillas del Boeza comienza, por tanto, una aventura nueva para ella. Reconoce, de hecho, que “no conozco mucho sobre España ni el equipo. No he hablado con la gente al respecto, pero estoy extremadamente ilusionada de formar parte de este nuevo equipo y de participar en esta nueva Liga”, explica la escolta estadounidense, que admite, además, que “no he hablado mucho con el entrenador, Pepe [Vázquez], pero parece bastante bueno. He hablado con Diego [García] y es un tipo agradable y que va directo al grano”, aclara la jugadora, que insiste en que “estoy emocionada de tener esta oportunidad y emprender este nuevo desafío”.

Por su parte, el entrenador del Embutidos Pajariel Bembibre, Pepe Vázquez, recuerda que “va a vivir su primera experiencia profesional en el baloncesto. Es su primera oportunidad y está muy feliz”, argumenta el preparador gallego, consciente de lo que supone para Jeter su debut en la Liga Femenina Endesa: “Sabe que llega a una competición muy potente y quiere hacerse un nombre y darse a conocer haciéndolo bien para que todos vean de lo que es capaz. Estoy contento con su incorporación; me parece una gran oportunidad que nos ha dado el mercado”, apostilla.

Pepe Vázquez: “Es una jugadora con muchos puntos en las manos”

En la misma línea que su entrenador, Jeter asegura que “muchas veces sueño con tener una gran carrera en el baloncesto siempre que me mantenga saludable y haga el trabajo que hay que hacer. Ojalá pueda volver a la WNBA cuando sea el momento oportuno, pero ahora mismo tengo que darme a conocer en España y en este nuevo campeonato”, enfatiza la exterior de Spartanburg, que se define como “una jugadora completa. Muy animada”, resalta Jeter, que considera que “mi principal virtud es mi carácter competitivo. Es lo mejor que puede ofrecer un deportista”, incide la joven norteamericana, que anuncia que “puedo aportar más opciones de anotación al equipo y mi inteligencia en defensa”.

Por su parte, Pepe Vázquez la ve como “una jugadora de talento, llamada a desempeñar un rol importante en el equipo. Es una jugadora con muchos puntos en las manos, muy buena tiradora y con grandes fundamentos ofensivos”, precisa el adiestrador de Santiago de Compostela, que destaca entre sus cualidades que “puede penetrar. Es muy atlética y en defensa aprovecha esta virtud para robar balones, para correr y finalizar transiciones”, analiza el míster de la escuadra rojilla, que recuerda que “es importante porque se trata de una jugadora que estuvo en tercera ronda del Draft y en el training camp de un equipo de la WNBA”.