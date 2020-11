Kutxabank Araski se hace con el triunfo en el Bembibre Arena

Embutidos Pajariel Bembibre sigue apurando opciones y argumentos para seguir peleando por la salvación en la Liga Femenina Endesa. Mejoró su defensa y su dirección gracias a la incorporación de Roselis Silva, pero no fueron suficientes fundamentos para derrotar a un Kutxabank Araski que tal vez obtuvo demasiado premio en el Bembibre Arena. Cambió la cara, eso sí, con la luz que aporta la base venezolana, quien debe guiar los pasos de un equipo cuyo entrenador, Pepe Vázquez, aún cree en una permanencia que ahora, pese a la octava derrota consecutiva (52-54), no se ve mucho peor que hace unos días.

No fue el mejor día para el preparador gallego, cuya expulsión tras el descanso en una acción muy natural y por la que pidió disculpas al colegiado condicionó un encuentro en el que su equipo mereció más, mucho más, que una escuadra vitoriana que se basó en el rebote para ganar. Uno ofensivo le dio el triunfo gracias a una canasta de Tamara Seda, pero quizá más determinantes fueron las antideportivas en contraataques claros de las del Bierzo Alto que quedaron sin castigarse y que al final cimentaron una diferencia en los tiros libres (12-19) que no pareció corresponderse a lo que se vivió en un pabellón desangelado.

Se echó de menos ese último aliento tan necesario de la afición en momentos de tensión, pues ya no le vale al conjunto bembibrense con ser mejor que el rival –valoraron más las bercianas que las alavesas–, pues muchos factores se le ponen en contra cuando lo pone y lo hace todo para ganar. La última jugada, en la que Sara Rhine pareció ser víctima de una falta muy clara, fue la guinda de un encuentro marcado por la escasa fortuna en muchas acciones controvertidas. Actuaciones como la de este encuentro ante Araski, no obstante, parecen dibujar el camino a seguir si se quiere lograr la salvación.

Poco a poco, Bembibre se mete en el partido

El partido pareció complicarse en los primeros compases con un parcial de 0-7 para las alavesas y un gran dominio ofensivo de Anna Cruz y Tamara Abalde, quienes sumaron 10 y 11 tantos respectivamente. Se acercó la renta visitante al +10 y Pepe Vázquez quiso evitar una fractura mayor con un tiempo muerto que provocó una reacción de las suyas. Con sendos triples de Rhine y Conchi Mongomo las bercianas se mantuvieron cerca en el marcador, pero los tiros libres y un dominio aplastante en el rebote permitieron a las de Made Urieta acabar con ventaja (13-20) el primer acto.

Mejoró mucho el nivel defensivo local en el segundo periodo y el resultado se apretó, mucho más tras una antideportiva que no fue del todo aprovechada por las rojillas. La réplica fue mitigada en una decisión controvertida de los colegiados después de un empujón no castigado sobre Anna Palma de María Asurmendi que acabó con la primera técnica a Pepe Vázquez. Siguió picando carbón el equipo bembibrense para adjudicarse el segundo parcial y llegar al descanso con una desventaja no muy amplia (27-31) después de una canasta de Batouly Camara en los últimos segundos.

A Bembibre no le llega con una defensa magistral

Se reanudó el encuentro y el conjunto local consiguió dar la vuelta al marcador a pesar de una polémica decisión arbitral. Vázquez fue expulsado por la segunda técnica a pesar de pedir disculpas al árbitro tras pisar la pista de juego. Ocho puntos sin respuesta enlazaron las locales con Diego García al mando en una racha culminada por Marianne Kalin tras robo y asistencia de una Roselis Silva que brilló en su reestreno con la camiseta colorada. Aguantó bien el cuadro berciano con una gran defensa –concedió 6 puntos en este tercer periodo– para llegar con un colchón respetable (42-37) al último cuarto.

Parecía el encuentro a favor de las bercianas, pero la permisividad con la defensa vitoriana posibilitó que las de Made Urieta dieran la vuelta al marcador (44-47) después de un triple de Izaskun García. Rhine, que acabó con 11 puntos, fue el elemento dinamizador de las rojillas y puso de nuevo a su equipo en ventaja después de una asistencia sublime de Silva. Un 2+1 de Higgs pareció dar el último empujón, pero no fue capaz de romper el choque el cuadro berciano y Cruz devolvió la igualdad (52-52) en el último minuto. Una canasta de Seda tras un rebote ofensivo puso el 52-54 definitivo antes de que Rhine, que tuvo opción para igualar, fuera víctima de una falta que pareció evidente.



Ficha técnica:

Embutidos Pajariel Bembibre, 52 : Roselis Silva (6), Anna Palma (5), Lashann Higgs (10), Batouly Camara (8), Sara Rhine (11) –cinco inicial-; Laura Méndez (-), Conchi Mongomo (5), Marianne Kalin (5), Montse Brotons (2) y Monika Naczk (-).

Entrenador: Pepe Vázquez.

Kutxabank Araski, 54: Tamara Abalde (11), María Asurmendi (8), Laura Quevedo (2), Anna Cruz (10), Tamara Seda (10) –cinco inicial-; Izaskun García (5), Laura Pardo (4), Joy Brown (4) y Tania Pérez (-).

Parciales: 13-20; 14-11; 15-6; 10-17.

Árbitros: Jorge Caamaño Muñoz, Juan Manuel Uruñuela Uruñuela y Sergio Eduardo González Morán. Expulsado el técnico local, Pepe Vázquez, por dos técnicas.

Incidencias: Pabellón Bembibre Arena. Duodécima jornada de la Liga Femenina Endesa. Sin público.