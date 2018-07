La alcaldesa advierte a la oposición: “Si votan que no a los presupuestos tendrán que explicar por qué”

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, durante la presentación del proyecto de presupuestos municipales del municipio. / C. Sánchez

E. Alba / D. Álvarez La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha decidido posponer la Comisión Informativa de Hacienda que estaba fijada para este lunes a petición del PSOE y, por tanto, la sesión de debate de las cuentas municipales pasará de celebrarse este jueves al martes que viene. “Debido a un error informático se subió a la página web del Ayuntamiento un fichero de los presupuestos que no era el definitivo. Lo sustituímos en cuanto nos dimos cuenta pero el grupo municipal socialista estimó que no había tiempo suficiente para analizarlo antes de la comisión y acordamos la suspensión de la misma”, reconoció.

Al margen de esta modificación de horarios que deja establecida la comisión para este jueves día 2 de agosto a las 9 horas y el pleno extraordinario para el próximo martes día 7 a la misma hora, Merayo presentó el proyecto de las cuentas en rueda de prensa con la seguridad de que va a salir adelante porque “son los mejores presupuestos que va a tener Ponferrada en los últimos diez años”, al tiempo que advirtió a la oposición de que “si votan que no estarán votando que no a los ciudadanos de la ciudad”. Y señaló directamente al grupo USE Bierzo, “si alguien dice el no por el no tendrá que explicar por qué porque se han atendido la mayor parte de sus peticiones”.

Algunas de el las peticiones de USE Bierzo son fácilmente reconocibles, obras “necesarias para la ciudad” que están incluidas en la partida de 6 millones de euros para inversiones, mencionó la regidora, mientras que la devolución de los sueltos del antiguo equipo de gobierno aparece sin desglosar dentro del Capítulo I de las cuentas municipales bahjo el título “Órganos de Gobierno y retribuciones básicas”. La cantidad destinada a esta partida, que es la que regula el pago de los sueldos a los ediles de la corporación municipal, ha ascendido de 246.300 euros en los últimos presupuestos de 2016 a 651.200 euros de los presentados este lunes, lo que supone una subida de 404.900 euros. No obstante, Merayo asegura que también se ha dado respuesta a las peticiones de otros grupos municipales como el PSOE o Ciudadanos.

El montante global al que ascienden los presupuestos es de 58,5 millones euros. El aumento de la previsión de ingresos municipales permite que el capítulo de inversiones de las cuentas se sitúe en 5,93 millones, cifra a la que hay que sumar “cerca de 3 millones de euros más provenientes del remanente positivo de Tesorería del pasado ejercicio y que se va a destinar a inversión. Uno de esos tres millones quiero que se destine al asfaltado de Ponferrada y los pueblos que buena falta hace”, subrayó. Entre las principales partidas que destacó Merayo dentro de este capítulo, figuran 300.000 euros que se invertirán en la glorieta de Fuentesnuevas, 400.000 euros para cumplir la promesa de reformar la avenida de América o los 400.000 euros que se destinarán a las obras en el Castillo Viejo.

Asimismo, otras inversiones destacadas tendrán que ver con la reforma de la Biblioteca Municipl (224.000 euros), el soterramiento de contenedores (208.000 euros) o la puesta en marcha del área de regeneración urbana (ARU), que contará con 50.000 euros para atraer una inversión vinculada de más de cuatro millones. Por último, la alcaldesa también destacó el incremento del 185 por ciento en la partida de desarrollo rural, que asciende a 536.000 euros, una “cifra récord”, remarcó. De esa partida, 190.000 euros se invertirán en afianzar la montaña de Peñalba, mientras que el resto se invertirá en pedanías como Compludo o Montes de Valdueza.

Desglose

En el proyecto de presupuestos, asciende un 79 por ciento la partida destinada a formación, un 14 por ciento la de educación, un 47 por ciento la de Cultura y Patrimonio Histórico o un 18 por ciento la de Deporte y Juventud. En cambio, desciende un uno por ciento la partida de Urbanismo y un 13 por ciento la de Administración General. “Hemos hecho las cosas bien y hemos amortizado mucha deuda”, aseguró la regidora, que cifró ese descenso de la deuda viva en seis millones durante el actual mandato.

Con 31 millones de euros de deuda -un 62 por ciento con respecto a los ingresos corrientes-, Fernández Merayo presumió de gobernar “uno de los ayuntamientos de la provincia con los ratios más bajos entre deuda e ingresos” y negó que el uso de los remanentes para destinarlo a inversiones sea una cuestión “electoralista”. “Ahora lo podemos hacer porque nos lo permiten los cambios en la Ley de Presupuestos que impulsamos desde Ponferrada. Lelga el momento de devolver a los ciudadanos de Ponferrada el esfuerzo que han hecho durante todos estos años de crisis”, remarcó.