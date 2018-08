La alcaldesa califica el voto de Cs de “desleal” y anuncia que se replanteará su presidencia en el IMFE

Según Merayo, "no se puede aparecer sorpresivamente en el pleno sin decirnos qué iban a votar" y votar "en contra de sus propios presupuestos", porque "somos socios de Gobierno". " Estas muchachas, el día de lo de Barrio Sésamo de dentro y fuera no estuvieron", afirmó

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, al finalizar el pleno del Ayuntamiento de Ponferrada en el que no se ha aprobado los presupuestos municipales para el ejercicio de 2018. / C,. Sánchez

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha calificado el voto en contra del grupo municipal de Ciudadanos a los presupuestos de “desleal” y anuncia que se replanteará su presidencia en el IMFE. “Desde luego vamos a estudiar con el grupo de gobierno y el cogobierno (CB) esta actuación porque el voto y la actuación de hoy ha sido esperpéntica”, afirmó, reconociendo que las concejalas naranjas habían echado abajo toda posibilidad de sacar adelante las cuentas. Rosa Luna ocupa la presidencia del IMFE desde el inicio de la legislatura, cuando su grupo permitió con su abstención la toma de posesión de Fernández Merayo.

Hace semanas que las ediles de Cs, Rosa Luna y Ruth Santín, habían anunciado su ausencia de la sesión plenaria por lo que la primera sorpresa para la regidora fue que se sentaran al debate. “No se puede aparecer sorpresivamente en el pleno, y más sin decirnos qué iban a votar y cambiando el sentido del voto que nos habían dado a entender, en contra de sus propios presupuestos”, se quejó, teniendo en cuenta que “el IMFE, que presiden, también es equipo de gobierno”. “Creo que estas muchachas el día de lo de Barrio Sésamo de dentro y fuera no estuvieron; nunca nos hubiéramos esperado el voto en contra”, apostilló.

En cuanto a las insinuaciones cruzadas entre Luna y la alcaldesa por la presunta vinculación que pueda tener Ponferrada con la trama ‘Enredadera’, Merayo lo tiene claro. “Nosotros no hacemos insinuaciones ni insidias. Nos remitimos a lo que digan los tribunales. Ni entramos ni salimos en esos temas. Hemos venido a intentar hacer lo mejor para los vecinos de Ponferrada y no pedimos más que eso, lealtad para con los vecinos de Ponferrada. No podemos consentir que una persona vote en contra de sus propios presupuestos”, zanjó.