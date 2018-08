La alcaldesa cesa a Rosa Luna como directora del IMFE por “pérdida de confianza”

Gloría Fernández Merayo y Rosa Luna en el pleno en el que la primera fue investida alcaldesa gracias a la abstención de la segunda. / C. Sánchez

Este martes anunció que lo estudiaría y este miércoles ha tomado la decisión tras valorarla con sus concejales (PP) y los del cogobierno (CB). Esta misma mañana, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, cesará por decreto a la portavoz de Ciudadanos, Rosa Luna, como directora del IMFE, el Instituto Municipal de Formación y Empleo, el puesto que la edil naranja ocupaba desde el inicio de la legislatura y que le fue otorgado a cambio de la abstención de su grupo en el pleno que permitió la investidura de García Merayo. La decisión ha sido comunicada esta mañana a la portavoz en funciones de Ciudadanos, Ruth Santín, la otra edil del grupo, pues para la alcaldesa ha sido “imposible” localizar a Rosa Luna, de vacaciones.

Detrás de la decisión de la regidora está el voto en contra del grupo municipal de Ciudadanos al proyecto de presupuestos para 2018,en la sesión celebrada este martes, a pesar de que como presidenta del IMFE la propia Rosa Luna había preparado y firmado las cuentas previstas para el instituto que preside, incluidas en la propuesta presupuestaria. “Alguien que vota en contra de su propio presupuesto no está a la altura”, señaló la alcaldesa, que recordó que el grupo de Ciudadanos había informado que no asistiría la pleno y que si lo hiciera se abstendría para permitir que el presupuesto saliera adelante. En opinión de la alcaldesa el Ayuntamiento no es “el juego de la señorita Pepins”, aludiendo al cambio de parecer de Rosa Luna, a la que acusó de falta de seriedad con los vecinos de Ponferrada y, al igual que al resto de la oposición, de votar en contra de los presupuestos por motivos electoralistas, en un intento de perjudicar la gestión del actual equipo de Gobierno.

Al cese de la portavoz naranja como presidenta del IMFE seguirán otras medidas para “redefinir” la situación del grupo municipal de Cs, que si bien no se había integrado en el equipo de gobierno como si hizo CB -a través de su fórmula del cogobierno- si venía apoyando puntualmente al mismo desde el inicio del mandato.