La alcaldesa advierte a la oposición: si no se sacan adelante los presupuestos “el acuerdo de aumentar la plantilla de personal será papel mojado”

Gloria Fernández Merayo insta a los grupos del Consistorio que piensen "si van a votar que sí, por qué, si van a abstenerse o si van a votar que no a esas obras" y que "obren en consecuencia"

La alcaldesa y el concejal de Medio Ambiente inauguraron este jueves las obras del entorno de la Torre de la Rosaleda. / EBD

E. Alba / D. Álvarez La alcaldesa del Ayuntamiento de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, ha advertido este jueves a los grupos de la oposición de que si no se sacan adelante los presupuestos de 2018, que prevé llevar a pleno en la primera quincena de julio “en el mismo pleno que el tema de la basura o en otro a parte”, “el acuerdo de aumentar la plantilla de personal será papel mojado”. “Tenemos los informes tanto de intervención como del jefe de servicio de personal que dicen que es imposible jurídicamente aprobar la plantilla de personal si no hay presupuestos”, aseveró.

De esta manera, instó nuevamente a los grupos del Consistorio a que piensen “si van a votar que sí (a las cuentas municipales), si van a abstenerse o si van a votar que no a esas obras”, que “obren en consecuencia” y que “expliquen a los ponferradinos” su decisión.

Aseguró, además, que las negociaciones con los grupos políticos que acudieron este pasado miércoles a la toma de contacto con el borrador de las cuentas y la propuesta de iniciativas van “avanzando”, y, al resto, les dejó un recado: “Muchas veces a los partidos políticos cuando se les llama no quieren venir y cuando no se les llama protestan porque no se les llama. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer”.

Cálculo electoral

En esa línea, la regidora aprovechó la ocasión para volver a reclamar a la oposición una “abstención responsable” que permita aprobar las cuentas, aunque lamentó que “el voto de determinados partidos ya está más que decidido, porque piensan más en el horizonte electoral que en los ciudadanos de Ponferrada”.

Al respecto, recordó que el proyecto que manejan los responsables de la Corporación cuenta con un montante de 5,9 millones destinados a inversiones. “Si ese dinero no se gasta en obras, se lo tendremos que dar a los bancos”, recalcó Fernández Merayo, que explicó que los sobrantes se deben destinar obligatoriamente a amortizar deuda. “Los vecinos quieren que se arregle su ciudad”, remarcó.

Obras en La Rosaleda

En cuanto a las obras de urbanización del entorno de la Torre de la Rosaleda, Fernández Merayo recordó que los trabajos se llevaron a cabo gracias a la fianza incautada a los promotores del inmueble, que asciende a 575.000 euros. Tras unas obras que han costado 350.000 euros, el Consistorio trabaja en una segunda fase para mejorar el entorno con nuevos equipamientos.

En la primera fase, inaugurada hoy, se ha ampliado la zona de juegos infantiles, se ha eliminado el barro existente en la zona y se han acondicionado las zonas verdes. Además, se ha instalado una zona de juegos biosaludables para las personas mayores y se ha dado continuidad a la senda peatonal y ciclista del parque de La Rosaleda.