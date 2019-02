La alcaldesa de Ponferrada denuncia “deslocalización energética” en el cierre de térmicas bercianas y la compra de “energía contaminante” a Marruecos

El subdelegado del gobierno en León lo niega y resta responsabilidad del final de la minería a los socialistas: "el gobierno, que lleva ocho meses, no ha implementado ni una sola medida que no estuviera contemplada desde hace años"

La alcaldesa de Ponferrada y el subdelegado del gobierno en León, con los comisarios de Policía de Ponferrada y de León al fondo, a la salida de la reunión. / QUINITO

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, denuncia al subdelegado del gobierno de León, Faustino Sánchez, una presunta “deslocalización energética”, ante la noticia de que España compra energía a Marruecos coincidiendo con la apertura de una nueva central térmica de carbón, mientras las bercianas están echando el cierre. El reproche a tenido lugar este miércoles después de que la regidora berciana y el representante de Pedro Sánchez en la provincia hubieran mantenido una breve reunión de trabajo para efectuar la presentación formal del nuevo comisario jefe de policía de León, Miguel Ángel del Diego.

En su discurso ante los medios, Sánchez recordó que la Ciuden será el eje sobre el que pivote la transición justa y la institución que evalúe y gestione los nuevos proyectos de empresas y emprendedores para la zona y que el gobierno, que lleva ocho meses, “no ha implementado ni una sola medida (con respecto al carbón) que no estuviera contemplada desde hace años”. Argumento que la regidora atajó cortante: “Me va a permitir señor subdelegado desde el cariño y el afecto, no puedo dejar de comentar que me parece un despropósito, el mundo al revés, que se cierren térmicas en España y se compre energía y se compre energía igual de contaminante o más de un país que está al lado. Supongo que la central térmica de Marruecos que está en la costa y muy cerca de Almería contamina igual a los almerienses o andaluces que si estuviera en Carboneras”.

Merayo, interpelando directamente al subdelegado, le sugirió que “se deberían poner medidas”. Además, aprovechó para “mandar un mensaje de solidaridad a los trabajadores acampados a las puertas de Endesa que no ha planteado ninguna alternativa al cierre de la térmica cuando tiene una deuda histórica no sólo con las cuencas mineras, también con Ponferrada”, a lo que añadió que, “Ponferrada va a requerir a Endesa formalmente que cumpla”, con medidas como la cubrición del Canal del Cornatel, que ya le pidió el pasado mes de septiembre.

El subdelegado por su parte se limitó a contestar “sin polemizar” porque “en muchas cosas estoy de acuerdo”. “El gobierno está hablando con las empresas eléctricas porque Endesa tiene efectivamente una deuda social, económica e industrial con el Bierzo y Ponferrada “, y negó que la compra de energía a Marruecos se trate de una “deslocalización energética” sino que es una medida que tiene que ver con “los flujos del mercado energético” mientras que el gobierno contempla “diferentes proyectos de creación de energía eléctrica no contaminante, que ese es su cometido”.

Lo que está por ver es cuándo cumple su promesa la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de visitar la comarca para ver de qué manera le ha afectado el cierre de las minas y la futura desaparición de las térmicas de carbón. “Las eléctricas no pueden dejar las cuencas como un solar y deberán crear actividad. Las ministras tanto de Transición como la de Industria vendrán al Bierzo pero no conozco sus agendas”.